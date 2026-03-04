네팅 결제·선물환 만기관리 도입 결제·만기 업무 통합해 효율 제고

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한은행은 기업고객을 대상으로 하는 비대면 외환거래 플랫폼 ‘신한 eFX’를 웹 기반으로 개편했다고 4일 밝혔다.

신한 eFX는 기업고객이 온라인에서 실시간 환율을 확인하고 외환거래를 체결할 수 있도록 지원하는 외환 전문 플랫폼이다. ▷즉시결제(TOD) ▷현물환(TOD/TOM/SPOT)거래 ▷선물환거래 ▷마(MAR, 시장평균환율) 거래 ▷외환스와프거래 등 기업 외환 실무 전반에 필요한 거래를 제공한다.

이번 개편은 기존 기업인터넷뱅킹 내 부가 서비스 형태로 제공되던 eFX를 독립 플랫폼으로 전환한 것이 핵심이다. 신한은행은 실시간 시세 수집과 자동 프라이싱(가격 책정) 엔진을 기반으로 주문 즉시 체결이 가능하도록 기능을 고도화했다.

네팅(Netting) 결제와 선물환 만기관리 기능도 전면 도입했다. 네팅 결제는 동일 통화, 동일 결제계좌의 여러 거래를 합산하거나 차감해 차액만 결제하는 방식으로 기업 자금 운용의 효율성을 높인다.

또한 기존 체결된 거래의 다단계 결제와 선물환 만기연장, 조기 이행까지 원스톱으로 처리할 수 있어 기업 재무 담당자의 업무 편의성을 개선했다. 기업고객은 여러 통화의 실시간 환율을 확인한 뒤 별도의 전화 주문 없이 플랫폼에서 신속하게 외환 거래를 체결할 수 있다.

신한은행 관계자는 “실시간 거래와 선물환 만기관리, 네팅결제 통합 지원 등 차별화된 기능을 통해 기업고객의 환 리스크 관리 수준을 한 단계 높여 나가겠다”고 말했다.