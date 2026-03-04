[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북도는 포항영일신항만 주식회사(PICT) 대회의실에서 북극항로 시대를 대비해 영일만항이 동북아 해상물류 거점항만으로 발돋움하기 위한 다자간 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

전날 체결된 업무협약식에는 최영숙 경북도 환동해지역본부장, 김정표 포항시 해양수산국장, 민경수 포항영일신항만㈜ 사장, 김성태 ㈜코르웰 대표이사를 비롯해 러시아에서 방문한 에브게니 주라블레프(Evgeny Zhuravlev) RusTrans Group 아세안지역대표, 에브게니 루세츠키(Evgeny A. Rusetskiy) ICIE 부위원장 등 6개 기관 30여명이 참석했다.

이번 협약은 북극항로 시대에 대응하고 유라시아 지역의 변화된 통상 환경에 공동으로 대응하기 위해 마련됐다.

참여 기관들은 포항 영일만항을 중심으로 러시아 및 CIS(독립국가연합) 지역과 아시아·태평양 지역을 연결하는 국제 물류 협력 체계 구축에 뜻을 모았다.

주요 협력 내용으로는 포항 영일만항~러시아 극동 항만 간 신규 항로 개발, 북극항로(NSR) 연계 국제 물류 운송 체계 구축, 컨테이너 및 프로젝트 화물 공동 시장 개척, 선박 수리조선소(MRO) 및 항만 서비스 산업 공동 개발 등이다.

경북도와 업무협약을 체결한 ㈜코르웰은 지난 1986년 설립 이후 동남권 국제해운 대리점 및 해운 중개 분야에서 활동해 온 기업이다.

또 RusTrans Group는 러시아 전역에 네트워크를 보유한 포워딩 및 선박 운항 기업으로 이번 협약을 통해 포항 영일만항과의 물류 협력을 추진할 예정이다.

특히 이번 협약은 민·관·기업 간 협력을 통해 국제 물류 협력 기반을 넓히고, 포항 영일만항의 북극항로 연계 가능성을 구체화하는 계기가 될 것으로 보인다.

경북도는 북극항로 개척에 대비해 영일만항을 32선석 규모로 확장하고 풍력, 수소 등 복합에너지 항만으로 개발하는 방안을 추진하고 있다. 아울러 국제 크루즈 관광산업 활성화와 AI 기반 극지 산업 클러스터 조성 등을 통해 관련 산업 수요에도 대응해 나갈 계획이다.

최영숙 경북도 환동해지역본부장은 “북극항로는 향후 동북아와 유라시아 교역을 잇는 해상 물류 노선으로 주목받고 있다”며 “포항 영일만항이 동북아 물류 거점으로 도약할 수 있는 여건을 마련하기 위해 행정적·제도적 지원을 이어가겠다”고 말했다.