한국관광공사, 특화 콘텐츠로 성장 지원

[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 전통시장을 세계인이 찾는 글로벌 관광명소로 육성하기 위해 ‘K-관광마켓’ 2기를 선정하고 본격 지원에 나선다고 4일 밝혔다.

관광공사는 공모를 통해 시장별 매력도와 글로벌 성장 잠재력을 종합 평가하고, 10개 권역 11개 시장을 최종 선정했다.

선정된 곳은 ▷(서울) 경동시장·망원시장 ▷(부산) 해운대시장 ▷(대구) 서문시장 ▷(인천) 신포국제시장 ▷(경기) 수원남문시장 ▷(강원) 속초관광수산시장 ▷(충북) 단양구경시장 ▷(전북) 전주남부시장 ▷(경북) 안동구시장연합 ▷(제주) 동문재래시장이다.

선정된 시장에는 ▷시장별 브랜드 전략 수립 ▷해외 마케팅 강화 ▷시장 체험 프로그램 강화 ▷체류형 관광상품 개발 등 맞춤형 지원을 제공한다.

또한, 친절·청결 문화 정착을 위한 캠페인을 확대하고, 정찰제·결제 인프라·다국어 안내 등 서비스를 개선해 전통시장을 관광명소로 성장하도록 지원할 예정이다.

아울러 공사·지자체·상인회 간 견고한 협력체계를 바탕으로 글로벌 관광형 전통시장 모델을 전국으로 확산해 나갈 방침이다.

외국인 관광객 맞춤형 포장 및 짐보관 서비스 등 이용 편의를 개선하고, 지역 먹거리·축제·야간관광 콘텐츠 등 체험형 프로그램을 확충해 방문객 체류 시간을 늘리고 지역 소비를 촉진한다는 계획이다.

한국관광공사 지역관광육성팀 강유영 팀장은 “전통시장은 K-먹거리와 K-문화를 가장 생생하게 경험할 수 있는 핵심 관광자산”이라며, “각 시장의 고유한 매력을 강화해 한국을 대표하는 필수 관광코스로 자리매김하도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.