[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 야외 활동이 본격화되는 봄 행락철을 맞아 오는 9일부터 18일까지 전세버스 안전관리실태 일제 점검에 나선다고 4일 밝혔다.

이번 점검은 대구시와 구·군, 전세버스운송사업조합과 합동으로 실시하며 시에 등록된 전세버스 48개 업체 1538대를 대상으로 전수 점검한다.

합동점검반은 좌석 안전띠 장착 및 정상 작동 여부, 소화기 및 비상탈출용 망치 비치 등 안전 확보 여부, 노래방 기기 및 음향증폭기 설치 등 차량 불법개조 여부, 전세버스 운전자격증명 부착 여부 등을 중점적으로 살펴본다.

대구시는 업체들의 수검 편의를 고려해 점검 장소를 동부권(월드컵로), 서부권(대구수목원 성서1양묘장 입구 건너), 북부권(관음동 공영차고지) 등 3개 권역으로 나눠 운영할 계획이다.

또 점검 과정에서의 안전사고 예방을 위해 운전자와 점검자의 현장 안전관리도 강화할 예정이다.

아울러 점검 일정과 항목을 사전에 안내해 업체들의 자율적인 시정을 유도하고 미수검·부적격 차량에 대해서는 운행정지 등 행정처분을 실시해 위험 요소를 원천 차단한다.

허준석 대구시 교통국장은 “봄 나들이객 증가로 전세버스 운행이 급증하는 시기인 만큼 철저한 전수 점검을 통해 대형사고를 예방하겠다”며 “이용객들도 차내 음주가무 근절과 안전띠 착용 등 성숙한 교통안전문화 조성에 적극 동참해 주시길 바란다”고 말했다.