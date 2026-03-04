[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시 영주역 구내 선로 위를 가로지르는 ‘영주역 안전연결통로’가 3일 정식 개통했다.

이 통로는 길이 190m, 폭 3m 규모의 보행교로, 그동안 철길 때문에 수백 미터를 우회해야 했던 주민들이 역사를 거치지 않고도 도심 양측을 곧장 오갈 수 있도록 설계됐다.

지난 2020년 8월 시민 3295명의 서명운동으로 시작된 이번 사업은 총사업비가 140억원까지 늘어나는 등 우여곡절을 겪었으나 영주시의 적극적인 예산 확보로 40년 숙원을 풀게 됐다.

영주시는 이번 개통이 중앙선 복선전철화로 증가하는 철도 이용객의 이동 편의를 높이고 침체된 역세권 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

엄태현 영주시장 권한대행은 “40년 넘게 도심을 갈라놓았던 철길이 이제는 소통의 길이 됐다”며 “사업비 증액 등 어려운 여건 속에서도 시민들의 응원 덕분에 개통할 수 있었고 중앙선 복선전철화 시대를 맞아 영주역 이용객의 편의를 높이고 지역 균형 발전을 앞당기는 계기가 될 것”이라고 말했다.