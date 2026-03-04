전년 대비 172% 증가

[헤럴드경제=손인규 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 지난해 11월부터 3개월간 추진한 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’이 올해도 구민들의 따뜻한 마음이 모여 역대 최고 모금액을 달성했다.

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’은 중랑구와 서울사회복지공동모금회가 공동으로 추진하는 사업이다. 지난해 11월부터 3개월간 성금 8억여원, 성품 18억7000만원 등 총 26억여원을 모금했다. 목표액이었던 18억원을 훌쩍 뛰어넘어 148.7%의 초과 달성을 기록했다.

특히 올해는 기업과 단체의 대규모 물품 기탁이 잇따랐다. ㈜엘라스템과 ㈜디피웨이가 기탁한 8억2000만원 상당의 스포츠마사지겔과 ㈜아이꿈터의 9000여만원 상당의 어린이용 장난감 등은 취약계층의 건강과 아동 복지를 고려한 맞춤형 기부로 이어졌다.

이렇게 모인 성품은 국민기초생활수급자, 독거어르신, 한부모가정, 위탁가정 아동 등 저소득 주민이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 2만5000여 가구에 전달됐다. 그 외에 모금된 성금은 지역 내 복지 사각지대 발굴 및 지원 등 맞춤형복지 사업에 사용될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “경기 침체로 모두가 힘든 가운데에도 역대 최고의 온기를 모아주신 중랑구민과 기업, 단체 관계자분들께 깊은 감사를 드린다”고 말했다.