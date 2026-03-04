[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]한국 전시산업의 해외 진출과 국제 협력을 강화하기 위해 한국과 포르투갈의 대표 전시 기관들이 손을 맞잡았다.

엑스코(EXCO), 한국전시산업진흥회(이하 AKEI), 그리고 포르투갈 최대 전시장인 포르투 국제전시장(이하 EXPONOR)은 지난 2일(현지시간), 포르투갈 포르투에서 전시 산업의 상호 발전과 글로벌 네트워크 구축을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약식에는 엑스코 전춘우 대표이사 사장, AKEI 장혁조 부회장(회장 대행), EXPONOR 파울로 바즈(Paulo Vaz) 집행위원이 참석했다.

이날 협약은 세 기관 간의 유기적인 협조 체제를 구축하여 전시 산업의 국제적 활성화를 도모하는 데 목적이 있다.

주요 협력 분야는 ▲전시 관련 글로벌 트렌드 및 우수 사례 공유 ▲공동 마케팅 및 국제 홍보 추진 ▲참가업체 및 바이어 교류 지원 ▲대표단 파견을 통한 비즈니스 네트워크 확장 등이다.

이번 협약을 통해 엑스코는 유럽 시장 진출을 위한 중요한 첫 발을 딛게 됐으며 AKEI는 국내 전시 기업들의 유럽 네트워크 확장을 실질적으로 지원할 수 있는 강력한 파트너를 확보하게 됐다.

특히 대구·경북 지역 기업들이 포르투갈을 포함한 유럽 시장에 진출할 수 있는 새로운 통로가 열릴 것으로 기대된다.

엑스코 전춘우 대표이사 사장은 “앞으로 포르투갈을 비롯한 유럽의 우수 기업들과 대구·경북 지역 기업들이 활발히 교류하고 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.