[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m 금메달리스트 유타 레이르담(네덜란드)이 실제 경기에서 입었던 유니폼이 3억3000만원에 낙찰된 것으로 알려졌다.

지난 1일(현지시간) 네덜란드 매체 NL타임즈는 레이르담의 사인이 담긴 해당 경기복이 19만5000유로(3억3364만원)에 팔렸다고 보도했다.

이번 경매는 네덜란드 올림픽위원회와 유니폼 전문 경매 플랫폼 ‘매치원셔츠’가 공동으로 진행했으며 대상은 자국 선수들의 기증품이다.

티즈멘 존더베이크 매치원셔츠 최고경영자(CEO)는 현지 매체와의 인터뷰에서 해당 낙찰이 단일 품목으로는 이례적인 금액이라고 밝혔다.

그는 “레이르담의 경기복은 우리 플랫폼 역사상 최고가를 경신했다”며 “심지어 크리스티아누 호날두의 물품도 이 정도 금액에는 미치지 못했다”고 설명했다.

이번 경매에서 최종 낙찰자의 신원은 공개되지 않았지만, 경매 플랫폼 측은 네덜란드 국적의 인물이라고 밝혔다.

이번 판매 수익금의 대부분은 레이르담이 어린 시절 몸담았던 빙상 클럽에 기부된다.

레이르담은 지난 달 9일 이탈리아 밀라노에서 열린 스피드 스케이팅 여자 1000m 경기에서 1분12초31의 올림픽 신기록을 세우며 이번 대회 네덜란드에 첫 금메달을 안겼다. 그는 우승이 확정된 뒤 경기복 상의 지퍼를 내리는 세리머니를 펼쳤고 이 과정에서 흰색 스포츠 브라가 드러나 화제가 됐었다.

이를 두고 영국 매체 더 선은 마케팅 전문가들의 말을 인용해 그의 세리머니로 흰색 스포츠 브라의 홍보 효과가 100만달러(14억6690만원) 가치가 있다고 평가하기도 했다.