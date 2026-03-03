캐나다 일간지 정부 소식통 인용

[헤럴드경제=권제인 기자] 최대 60조원 규모의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP)가 한국과 독일에 분할 발주될 수 있다는 전망이 제기됐다

3일 캐나다 일간지 글로브앤드메일은 정부 소식통을 인용해 캐나다 정부가 한국의 한화와 독일의 티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)에 6척씩 발주하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 독일 TKMS가 건조하는 ‘타입 212CD’ 잠수함 6척은 대서양 연안에, 한화오션의 ‘KSS-Ⅲ 배치-Ⅱ’ 잠수함 6척은 태평양 연안 또는 인도·태평양 지역에 배치하는 방안이 거론된다.

글로브앤드메일은 “정부 소식통은 국가의 경제·군사적 필요를 기준으로 계약 분할 여부를 평가할 방침이라고 전했다”면서 “계약을 분할할 경우 캐나다는 양국으로부터 자동차 산업에 대한 잠재적 투자를 포함한 산업적 이익을 얻을 수 있다”고 내다봤다.

CPSP는 2030년 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 건조하는 대형 프로젝트다. 현재 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 TKMS가 최종 경쟁을 벌이고 있으며, 이르면 올해 6월 중 우선협상대상자가 선정될 전망이다.

캐나다 정부는 자국 제조업 기반 강화를 위해 자동차 분야 투자 계획을 요구하고 있다. 한국 측에는 현대자동차의 현지 공장 설립을, 독일 측에는 폭스바겐의 추가 시설 투자 등을 제시한 것으로 알려졌다.

데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관은 지난달 한-캐나다 군사·국방 비밀정보보호협정 체결 후 열린 공동 기자회견에서 “우리는 이번 입찰이 독립적이고 객관적으로 진행될 것임을 확인해두고 싶다”며 입찰 과정의 공정성을 강조했다.