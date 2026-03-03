10·15 이후에도 가파른 오름새...4개월 새 3억원↑ 부동산거래신고법 개정 땐 국토부서 ‘토허 핀셋규제’

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 전역과 수도권 일부를 토지거래허가구역(이하 토허구역)으로 묶은 10·15 부동산 대책 이후, 규제에서 비껴간 동탄역 일대를 중심으로 아파트 신고가가 잇따르고 있다. 이에 지난달 동탄구로 행정구역이 세분된 이 지역이 토허구역으로 추가 지정될 것이란 관측이 나온다.

3일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 화성시 동탄구 오산동 ‘동탄역롯데캐슬’ 65㎡(이하 전용면적)는 지난 2월 11일 15억9000만원(34층)에 거래됐다. 토허구역 지정이 이뤄지기 전인 지난해 10월 1일 같은 면적이 12억8000만원(2층)에 손바뀜한 것과 비교하면 4개월 만에 3억원 이상 뛰었다.

동탄대로를 사이에 두고 형성된 동탄역 일대 주요 단지도 일제히 신고가를 갈아치웠다. 청계동 ‘동탄역시범한화꿈에그린프레스티지’ 84㎡(21층)는 지난달 3일 14억7000만원에 거래돼 신고가를 기록했다. 인접 단지인 ‘동탄역시범우남퍼스트빌’ 59㎡는 지난달 7일 12억1300만원(16층), ‘동탄역시범금강펜테리움센트럴파크Ⅲ’ 84㎡는 지난달 2일 13억원(9층)에 거래되며 각각 최고가를 새로 썼다.

동탄일대는 10·15 부동산 대책 당시에도 상승세가 매서웠지만, 따로 구로 분리돼 있지 않아 토허구역 지정에서 제외됐다. 화성시 전체를 규제지역으로 넣을 수 없었기 때문이다. 그러나 상황은 달라졌다. 지난달 1일 화성시가 만세구·효행구·병점구·동탄구 등 4개 일반구 체제로 공식 출범했기 때문이다. 집값 상승 흐름이 가파른 동탄구만 발라내 규제지역 지정할 수 있는 셈이다.

실제 통계도 이 같은 전망에 힘을 싣고 있다. 한국부동산원이 지난달 26일 발표한 2월 넷째 주(23일 기준) 주간 아파트 동향에서 화성시 동탄구는 0.20% 올라 오름세를 보였다. 2월 첫째 주 첫 집계 이후 누적 통계로는 0.13%→0.22%→0.20%로 3주 연속 상승세다. 하지만 화성시 전역이 상승세를 보이는 것은 아니다. 화성시 병점구는 0.18%의 변동률을 보였지만 만세구와 효행구는 각각 -0.21%와 -0.01%로 하락했다.

제도 변화 움직임도 동탄구의 토허구역 추가 지정 가능성을 높이고 있다. 지난달 13일 국회에선 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률’(부동산거래신고법) 개정안이 국회 법제사법위원회를 통과했다. 본회의까지 통과하면 공포 후 3개월 이내 시행될 전망이다. 개정안이 시행되면 국토교통부 장관도 현재 관할 시 ·도지사가 가진 토허구역 지정 권한을 갖게 된다.

고준석 연세대 상남경영원 교수는 “이동·남사 첨단시스템반도체 클러스터가 준공되면 동탄2신도시가 배후 주거지가 되고, 2028년 GTX-A의 삼성역 구간이 개통되면 강남 생활권에 편입돼 수요가 이어질 것”이라며 “지난해 규제를 비켜 가 전세를 끼고 투자할 수 있다는 인식이 남아 있는 지역이며, 과열된 상승세가 지속된다면 토허구역 추가 지정은 예정된 수순”이라고 내다봤다.