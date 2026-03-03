다세대·다가구주택, 상가 등 대상

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군은 다가구·다세대주택 등에서 상세주소(동·층·호)가 현장에서 확인되지 않아 발생하는 불편을 해소하고, 응급상황 발생 시 신속한 위치 확인을 지원하기 위해 상세주소판 설치 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 2026년 3월부터 지속적으로 추진되며, 기존에 상세주소가 부여됐으나 세대·층·호수 표시가 부착되지 않은 건물과 다가구주택·상가 등 공동주택이 아닌 건물 중 상세주소가 부여되지 않은 건물 등을 대상으로 한다.

상세주소판이 설치되면 호수 표기가 없어 우편물 반송이나 택배 오배송 등 생활 불편을 겪는 사례를 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 또한 화재·질병 등 응급상황 발생 시 세대 호수 식별이 어려워 구조기관의 위치 파악이 지연되는 문제를 개선해 안전사고 예방에도 도움이 될 전망이다.

사업은 공부(DB)와 항공사진, 로드뷰 등을 활용한 1차 확인을 거쳐, 민원 다발 지역과 1인 가구 밀집 지역 등을 중심으로 한 2차 현장 조사 후 상세주소판을 직접 부착하는 방식으로 진행된다.

또한, 군민 참여 확대를 위해 ‘자율형 호실판 증정 이벤트’도 병행 추진한다. 이벤트는 3월 3일부터 3월 20일까지 온라인 설문 방식으로 진행되며, 상세주소 부여가 필요한 양평군민을 대상으로 선착순 50명에게 지자체 캐릭터를 활용한 자율형 호실판 에코백이 제공될 예정이다.

전진선 양평군수는 “주소는 존재하지만 현장에서 확인되지 않아 불편이 반복되는 문제를 적극적으로 개선하겠다”며 “상세주소판 부착을 통해 우편·택배 오배송을 줄이고, 응급상황 시 신속한 구조가 이뤄질 수 있도록 군민 안전 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.