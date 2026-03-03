구매·품질·생산·개발·서비스 전략 공유…중장기 비전 제시 우수 협력사 10곳 시상, 미래농업·AI·로보틱스 협업 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대동이 주요 협력사와의 상생 협력과 동반 성장을 위한 소통의 장을 마련했다.

미래농업 리딩 기업 대동은 ‘2026 협력사 파트너십데이’를 개최했다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 지난 2월 27일 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열렸으며, 대동 주요 임직원과 95개 협력사 대표 및 임직원 등 약 150명이 참석했다.

‘협력사 파트너십데이’는 대동이 사업 비전과 주요 추진 방향을 공유하고 협력사의 노고에 감사를 전하는 연례 행사다. 올해는 급변하는 글로벌 경영 환경 속에서 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위한 중장기 비전과 2026년 전사 운영 방향을 공유하는 데 초점을 맞췄다.

이날 대동은 구매·품질·생산·개발·부품서비스 등 주요 부문별로 올해 사업 전략을 발표했다. ▲제조 경쟁력 강화 ▲품질 수준 고도화 ▲안정적인 생산·공급 체계 구축 ▲기술 경쟁력 기반 제품 개발 ▲고객 만족 제고를 위한 서비스 역량 강화 등을 중심으로 구체적인 협업 방향을 제시했다.

대동은 협력사를 단순한 공급처가 아닌 기술과 경쟁력을 함께 만들어가는 핵심 파트너로 규정하고, 중장기적 관점에서 협력 관계를 고도화하겠다는 방침도 밝혔다. 개발 초기 단계부터 협력사가 공동 참여하는 체계를 구축하고, 기술 협업 확대와 품질·신뢰성 제고를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

아울러 지난해 사업 성과를 공유하고 농업 AI, 로봇, 스마트 기술을 축으로 한 미래 사업 확장 비전도 소개했다. 기존 농기계 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 AI·로보틱스 등 기술·데이터 기반 사업 구조 전환을 통해 중장기 성장 동력을 확보하겠다는 전략이다.

행사에서는 우수 협력사에 대한 시상도 진행됐다. 대동은 품질·납기·기술 협력 등 부문에서 성과를 낸 10개 협력사를 선정해 상패를 수여했다. 진부와 델릭스가 최우수상을, 삼우농기와 삼성정기가 우수상을 받았다. 대양산업, 대욱케스트, 동진정공은 분과 우수상, 엠씨에이코리아, 청우, 피니아 델피 오토모티브 시스템은 공로상을 각각 수상했다.

권기재 대동 사업운영총괄 부사장은 “협력사와의 신뢰를 바탕으로 경쟁력을 함께 키워가는 동반 성장이 가장 중요한 가치”라며 “앞으로도 협력사와 긴밀히 소통하며 변화하는 시장 환경에 선제적으로 대응하겠다”고 말했다.