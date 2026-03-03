글로벌 해운∙물류시장 현안과 전망 논의 부스 열어 잠재고객 대상 영업 활동 전개

[헤럴드경제=서재근 기자] 종합물류기업 LX판토스는 2일부터 4일(현지시간)까지 미국 캘리포니아주 롱비치에서 열리는 글로벌 해운∙물류 콘퍼런스인 ‘TPM(Trans-Pacific Maritime Conference) 2026’에 참가한다고 3일 밝혔다.

TPM은 매년 전 세계 주요 선사와 물류기업, 화주, 항만∙터미널 운영사 등이 참석해 물류 시장 현안과 글로벌 공급망 전략 등 다양한 주제를 가지고 심도 있게 논의하는 자리다. 올해 TPM에는 전 세계에서 약 1100개 기업이 참가했다.

최근 미국의 관세 정책 변화와 통상 환경 불확실성 확대 등으로 글로벌 물류∙공급망의 변동성이 더욱 커지고 있는 가운데, TPM에서 논의되는 내용은 향후 해운∙물류 시황 기조를 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다.

LX판토스는 TPM 행사장에 홍보 부스를 운영하여 잠재고객을 대상으로 적극적인 마케팅 활동을 전개하는 동시에 글로벌 해운∙물류업계 주요 관계자들과 파트너십을 강화하고 비즈니스 협력을 모색한다.

LX판토스 관계자는 “TPM을 북미 물류시장 공략과 주요 파트너사 협력 확대의 계기로 활용할 것”이라며 “급변하는 글로벌 환경에 대응할 수 있도록 시장 분석 역량을 강화하고 신뢰할 수 있는 고객 파트너로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

한편, LX판토스는 북미를 핵심 전략 지역으로 설정, 현지 인프라 및 네트워크를 강화하고 인터모달(복합운송) 등 다양한 신사업을 추진하고 있다. 지난해 미국 남동부 물류허브인 조지아주 달튼 지역에 위치한 축구장 43개 크기의 대형 물류센터를 인수했다.