3월 6일 오후 2시 구로구청 본관 5층 대강당 개최...기조발제·지정토론·자유토론 통한 시민참여·협치정책 방향 모색

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 3월 6일 오후 2시부터 5시까지 구청 본관 5층 대강당에서 ‘제7차 서울협치포럼’을 연다.

구로구와 서울협치회의, 구로구협치회의가 공동 주최·주관하는 이번 포럼은 ‘지속가능한 서울시 시민참여 및 협치정책 모색’을 주제로, 협치행정 기반을 다지고 시민참여 모델의 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

서울협치회의는 2021년 서울시 24개 자치구 ‘협치회의’ 민간의장단 공식 기구로 출범해 자치구별 협치 경험을 공유하고 정책 변화를 함께 논의하는 소통·교류의 창구 역할을 맡고 있다. 이번 포럼에서도 민관협치의 운영 성과와 과제를 점검, 시민참여의 지속가능성을 높이는 방안을 함께 다룬다.

포럼에는 구로구를 포함한 서울시 각 자치구 협치위원과 일반 시민 등 100여 명이 참석할 예정이며, 발제와 토론 중심으로 진행된다.

행사는 개회식 이후 서명갑 전 노원구협치회의 의장의 기조발제로 시작해 송문식 (사)마을 이사장·이강국 단국대 겸임교수·송지현 전 구로구 협치조정관이 참여하는 지정토론과 자유토론, 질의응답 순으로 이어진다. 자유토론에서는 시민 질문을 받아 논의의 폭을 넓힐 예정이다.

구는 이번 포럼을 통해 자치구별 운영 사례를 비교·공유하고, 제도 개선 과제를 구체화할 계획이다.

참여를 원하는 경우 안내 포스터의 큐알(QR)코드를 통해 신청하면 된다.

자세한 사항은 구로구 누리집에서 확인하거나 기획예산과로 문의하면 된다.

구로구 관계자는 “협치가 구로형 기본사회의 핵심 전략”이라며 “이번 포럼이 자치구 간 연대와 협치의 저변을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.