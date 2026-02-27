[헤럴드경제=민성기 기자] 이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장은 27일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐 선거 출마 의향을 공개적으로 밝혔다.

김 전 부원장은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “출마할 생각이 없다는 건 거짓말”이라고 말했다.

그는 “(이재명 정부의 성공에) 조금이라도 기여할 수 있으면 그런 역할을 하고 싶다”며 이같이 언급했다.

그는 출마 희망 지역에 대해선 “(말하기) 좀 이르다고 생각한다”고 답했다.

김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의로 항소심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다가 지난해 보석으로 풀려났다.

최근 ‘대통령의 쓸모’라는 책을 내고 전국을 돌며 출판기념회를 하면서 정치권에서는 경기 평택을 국회의원 재보선 출마설 등이 제기된 상태다.

김 전 부원장은 김동연 경기지사가 지난 20일 경기 수원에서 열린 자신의 북콘서트에 참석한 것에 대해선 불편한 기색을 보였다.

그는 “오시는 분을 어떻게 마다하겠는가”라면서 “말씀을 드리자마자 언론에 (보도가) 나서 정치적 화해의 제스처라고 그러는데 저는 좀 유감스러웠다”고 말했다.

김 전 부원장은 “20대 대선이 끝나고 윤석열 정권이 압도적 승리를 거둘 때 경기도는 저희가 지켰고 정말 많은 사람이 고생을 했다”며 “그때 경기지사 되고 나서 고생했던 사람들을 하나도 안 챙기셨다”고 주장했다.

그러면서 “선의로 (북콘서트에) 와서 좋은 감정을 나누면 좋겠는데, 언론에다가 또 바로 그거를 정치적 메시지로 와전시켜 버리니까”라며 “그래서 좀 많이 서운했다”고 전했다.

김 전 부원장은 대법원 심리와 관련해선 “검찰이 얘기하라 그래서 (그간 법정에서 증언 등이) 그렇게 짜맞춰졌다는 게 다 밝혀졌다”며 “상고심에서도 충분히 소명했기 때문에 사필귀정의 결과가 나올 것이라고 믿고 기다린다”고 기대했다.