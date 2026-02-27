[헤럴드경제=김보영 기자] 텔레그램을 통해 의뢰를 받아 사적 보복을 대신해준 20대 남성들이 잇따라 경찰에 붙잡혔다.

27일 경기 화성동탄경찰서는 재물손괴와 주거침입, 명예훼손 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 22일 오후 8시30분쯤 화성시 동탄신도시의 한 아파트 15층 세대 현관문에 음식물 쓰레기를 뿌리고 붉은색 래커 페인트로 낙서를 한 혐의를 받는다. 또 계단에 피해자를 비방하는 내용의 유인물 수십 장을 뿌리고 인분을 남긴 뒤 달아난 것으로 조사됐다.

수사에 착수한 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 동선을 추적해 전날 오후 7시38분쯤 구리시 자택에서 A씨를 붙잡았다.

A씨는 경찰 조사에서 “텔레그램 광고를 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 일면식이 없는 피해자에게 보복 대행을 했다”며 “상선의 신원에 대해서는 전혀 알지 못한다”는 취지로 진술했다.

그는 범행 대가로 80만원 상당의 가상화폐를 받은 것으로 조사됐다.

군포에서 유사한 범행을 저질렀다가 검거된 피의자도 ‘보복 대행’에 나섰던 것으로 파악됐다. 군포경찰서는 전날 재물손괴와 주거침입, 협박 혐의로 20대 남성 B씨에 대해 구속영장을 신청했다.

B씨는 지난 24일 오후 11시30분쯤 군포시의 한 다세대주택에 침입해 현관문에 래커칠을 하고 “가만두지 않겠다”는 문구가 적힌 유인물을 붙인 혐의를 받고 있다.

그는 텔레그램을 통해 접촉한 인물로부터 보복 범행 대가로 60만원 상당의 가상화폐를 받기로 했다고 진술했지만, 실제 금품은 수령하지 못한 것으로 전해졌다.

최근 서울에서도 비슷한 방식으로 범행을 저지른 피의자가 검거된 바 있다. 경찰 관계자는 “각각의 범행을 지시한 상선들 간의 연관성 등에 대해서도 전반적으로 들여다보고 있다”고 말했다.