1978년 준공 이후 47년 경과한 노후 청사의 신축 건립 공사 시행 기존 청사보다 3배 넓어진 지하1층 ~ 지상7층, 연면적 1693㎡ 규모 주민자치⦁문화⦁휴식⦁커뮤니티 등 다양한 기능이 유기적으로 결합된 복합 행정 공간 탄생 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 정릉2동 주민센터 신축 공사를 본격 추진한다.

정릉2동주민센터는 대지 492㎡에 연면적 1693㎡, 지하 1층~지상 7층 규모로 조성된다. 기존 청사(557㎡)보다 3배 이상 확장된 공간으로, 행정업무 기능과 함께 주민자치·문화·돌봄·휴식 기능을 갖춘 복합 커뮤니티 시설로 마련될 예정이다.

층별로는 ▲1층 주차 공간 및 쉼터 ▲2~3층 행정업무 공간 ▲4층 주민자치회실 ▲5층 열린마을문고·공유주방·다목적 프로그램실 및 주민 휴게마당 ▲6층 프로그램실 ▲7층 대강당 등이 들어선다.

성북구는 지난 6일 착공식을 열고 공사에 착수, 2027년 8월 준공, 2027년 12월 개청을 목표로 사업을 추진하고 있다.

이승로 성북구청장은 “정릉2동주민센터 신축을 통해 주민 편의와 지역 공동체 기능을 강화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “공사 기간 동안 안전을 최우선으로 관리해 차질 없이 준공될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.