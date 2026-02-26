[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 국민의힘 전 대표는 26일 “윤 전 대통령에게 무기징역이 선고된 것을 보고도 기자회견까지 열어서 탄핵이 잘못이고 저의 책임이라면서 사실상 계엄을 옹호하는 분들이 있다”고 밝혔다.

그는 페이스북에서 “그 분들은 제가 제명당할 때는 한마디도 안하고 동조하다가, 이제와서 당권파를 돕기 위해 희생하고 백의종군하라는 말까지 한다”며 “한가지만 묻겠다. 그 분들은 윤석열 전 대통령이 민심에 반해 폭주하고 계엄까지 하면서 보수를 망칠 때 뭘 했고, 그때부터 지금까지 도대체 어떤 희생을 했나”라고 말했다.

한 전 대표의 발언은 국민의힘에서 제명된 한 전 대표가 “백의종군으로 지방선거를 도와야한다”는 주장에 대해 정면으로 반박한 것으로 풀이된다.

3선인 김석기 의원은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 “내가 한 전 대표라면 조용히 백의종군할 것”이라며 “선거에 출마할 게 아니고 백의종군해 나라를 지키겠다고 해주면 그야말로 큰 지도자다운 모습을 보이는 것”이라고 전했다.

이어 “당에서 어려움을 당하고도 오로지 나라를 지키기 위해서 한 전 대표가 진정성 (있는 모습을 보이면) 훨씬 평가가 높아질 것“이라며 ”그렇게 되면 한 전 대표도 다음에 또 기회가 생길 것“이라고 덧붙였다.

박수영 의원은 지난달 라디오에 출연해 “당원 게시판의 경우 상당 부분 한동훈 본인 또는 가족이 했다는 것이 확실했기에 (당무 감사위원회가) 공식 발표하기 전 그 부분에 대해 먼저 사과하고 부산 북구갑 등의 출마설이 아니라 백의종군을 선언했어야 했다”고 짚은 바 있다.

한편, 한 전 대표는 전날부터 사흘간 대구 2.28 기념공원과 칠성시장, 서문시장을 찾아 지역 민심을 듣고 있다. 그는 지방선거 및 보궐선거 출마설에 대해 “어디에 나가기 위해 움직이는 것이 아니다”라면서도 “여러 가능성은 열려 있다”고 답했다.