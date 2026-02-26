한국불교문화사업단 올해 사업 소개 사찰음식·템플스테이 시너지내 운영

[헤럴드경제=김현경 기자] “불교에서는 식사를 ‘공양’이라고 합니다. 공양은 나눔이라는 뜻입니다. 음식을 먹으며 내 몸과 나누고 피와 살, 뼈를 만듭니다. 마음을 만들고, 사람들과 소통을 만들어 줍니다.”

대한불교조계종 사찰음식 명장 1호인 선재스님은 26일 서울 종로구 한국사찰음식문화체험관에서 열린 ‘한국불교문화사업단 사찰음식 미디어 초청 행사’에서 음식의 의미와 중요성을 강조했다.

선재스님은 “내가 하는 음식을 누구한테 줄 것인지 생각하는 것이 중요하다”면서 “먹을 사람한테 약이 되는 음식을 해야 한다”고 말했다.

평소 다른 사람에게 음식을 대접할 때 일찍 와서 같이 하기를 권한다는 그는 “내가 먹는 음식에 뭐가 들어가는지 알아야 한다. 좋은 식재료를 너무 모르고 있다”며 “경전에선 음식을 만드는 사람을 의사라고 한다. 제철 음식을 먹으면 병을 치료할 수 있다는 내용도 있다”고 설명했다.

다양한 국가의 음식을 쉽게 접할 수 있는 가운데 우리나라의 음식이 잊히는 것에 대한 안타까움도 전했다. 그는 “누구나 우리 음식의 소중함을 알았으면 좋겠다”면서 “음식 속에 문화를 얹어야 한다. 앞으로 50년, 100년을 위해 우리 문화를 지키지 않으면 안 된다”고 역설했다.

이날 선재스님은 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사 2’에서 선보였던 ‘승소 잣국수’를 직접 만들며 기자들에게 레시피를 소개했다.

그러면서 “아픈 시금치를 먹으면 내 몸이 아픈 것이다. 좋은 음식을 먹는 것은 건강에 중요하다. 자연의 생명과 내가 소통하는 것”이라고 말했다.

불교계는 사찰음식의 국제적 위상을 높이기 위해 노력하고 있다.

한국불교문화사업단장 일화스님은 이날 행사에서 “2025년 5월, 사찰음식은 역사적·문화적 가치를 인정받아 ‘국가무형유산’으로 지정되는 뜻깊은 성과를 거뒀다. 이는 단순히 전통 음식의 보존을 넘어, 생명 존중과 비움의 정신이 현대 사회에 꼭 필요한 ‘삶의 지혜’임을 국가적으로 확인한 것”이라고 말했다.

그동안 사업단은 프랑스, 영국 등 여러 국가와 협력하며 사찰음식의 세계화를 위해 꾸준히 노력해 왔다. 올해 2월에는 미국 요리학교 CIA와 업무협약을 체결했으며, 정규 교육 과정 내 사찰음식 프로그램 운영 등 다방면의 협력을 계획 중이다.

일화스님은 “사찰음식의 전승 체계를 정비하며 학술 연구를 심화해 향후 사찰음식이 유네스코 인류무형문화유산에 등재될 수 있도록 기반을 다져 나가겠다”고 밝혔다.

현재 6명인 사찰음식 명장 스님이 추가로 선정될 가능성에 대해선 “사업단과 종단이 협력해서 지정할 수 있다”며 “사업단에선 원장 스님께 추천할 수 있고 지정할 수는 없다. 원장스님이 지정한다”고 했다.

사업단은 사찰음식과 템플스테이가 시너지를 낼 수 있도록 관련 사업을 적극 추진할 계획이다.

일화스님은 “2025년 템플스테이 참가자는 약 35만명으로 역대 최다를 기록했으며, 특히 외국인 참가자는 약 5만6000명으로 종전 최고 기록을 경신했다. ‘K-컬처’의 핵심 콘텐츠로 당당히 자리매김했음을 보여주는 지표”라며 “올해는 ‘선명상 특화사찰’ 20여 개를 선정해 본격 운영하고, 문화소외계층과 사회적 약자를 위한 공익 템플스테이를 확대해 국민의 마음 건강 증진에 이바지하겠다”고 말했다. 그는 이어 “청년들을 위한 ‘청춘 템플스테이’와 여행가는 달과 연계한 ‘행복 두배 템플스테이’도 확대 운영할 계획”이라고 전했다.