AI 모빌리티 서비스 도입 협력 “정해진 노선없이 자유롭게 이동” 압구정2구역 등 우선 적용

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 현대자동차와 협업을 통해 국내 건설사 최초로 아파트 단지에 인공지능(AI) 모빌리티 서비스 도입을 추진한다.

현대건설은 26일 서울 종로구에 위치한 현대건설 본사 사옥에서 현대자동차와 ‘모빌리티 기반 건설산업 특화 서비스 기획 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 대규모 정비사업, 신규 개발사업 확대 등으로 이동수요가 늘고 있다는 공감대 속에 마련됐다.

양사는 이번 협약을 통해 주거단지 특성에 맞춘 이동 서비스를 공동으로 기획한다. ▷주거단지 유형 및 공간 분석 ▷입주민 이동 패턴 분석 ▷시간대·경로별 이동 시나리오 수립 ▷정류장 및 대기 공간 개발 ▷서비스 운영에 필요한 법·제도 검토 등을 협업한다. AI 기반 운영 시뮬레이션을 통해 서비스의 효율성과 이용 편의성을 분석할 예정이다. 차량 서비스 도입을 넘어 데이터 기반으로 설계된 인프라-서비스 통합형 모빌리티 모델을 구축한다는 계획이다.

우선적으로 도입이 추진되는 서비스는 수요응답교통(DRT)이다. DRT는 정해진 노선 없이 이용객의 요청에 따라 차량 경로가 실시간으로 조정되는 서비스다. AI 수요 예측과 경로 최적화 기술을 활용해 단지 내 이동 수요에 유연하게 대응할 수 있다. 현대·기아차는 2019년부터 ‘셔클’이라는 DRT 서비스 플랫폼을 운영해왔다.

현대건설은 주거단지 전용 DRT 도입을 압구정 2구역 등 대규모 도심 단지 위주로 검토 중이다. 현대건설 관계자는 “이번 협약은 현대자동차그룹이 보유한 건설과 모빌리티 분야의 역량을 결집해 미래형 서비스를 창출하는 의미 있는 시도”라며 “현대건설은 입주민의 편리한 이동을 보장하고 차별화된 주거 경험을 제공하기 위해 다양한 AI 기반 모빌리티 서비스를 공동주택에 단계적으로 도입할 것”이라고 밝혔다.

한편 현대건설은 압구정2구역 재건축 사업지에 DRT 외에도 건설업계 최초의 ‘로봇 친화형 단지’를 조성하는 미래 도시 청사진을 제시한 바 있다. 단지 전역에 무인 셔틀, 퍼스널 모빌리티, 전기차 충전 및 발레 주차 로봇 등 피지컬 AI가 적용된 로봇이 입주민의 이동 편의를 돕겠다는 취지다. 향후 단지 외부와의 연결을 통해 스마트시티 모델로까지 확대·발전시키겠다고 전했다.