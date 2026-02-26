1500만~2000만원대 소형 SUV 인기

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 중고차 시장에서 실용성과 가격 경쟁력을 갖춘 소형 스포스유틸리티차(SUV) 가격이 상승세를 보이고 있는 것으로 집계됐다.

케이카는 26일 국내 중고차 시장에서 유통되는 출시 10년 이내 740여개 모델을 대상으로 평균 시세를 분석한 결과, 국산차와 수입차 시세는 각각 0.3%, 0.9% 소폭 하락한 반면, 소형 SUV는 상승세를 보인 것으로 나타났다.

신차 출고 대기로 인해 캐스퍼, 레이 등 경차의 시세 상승이 지난해부터 이어지면서, 1500만원~2000만원대 소형 SUV의 인기가 늘고 있는 것으로 나타났다. 쉐보레의 더 뉴 트레일블레이저, 트레일블레이저는 각각 3.6%, 2.5% 상승했고 르노코리아의 XM3도 1.3% 상승할 것으로 전망했다. 기아 니로(0.4%), 더 뉴 셀토스(0.2%), 현대 코나(0.3%) 등도 소폭 상승할 것으로 보인다.

다만 쉐보레 일부 차종은 직영 정비센터 운영 환경 변화의 영향을 받을 것으로 분석했다. 더 뉴 트래버스(-7.7%), 트래버스(-5.5%), 더 뉴 말리부(-4.2%), 올 뉴 말리부(-3.5%) 등의 차종은 시세가 큰 폭으로 하락할 것으로 전망했다.

수입차 시장은 약세가 지속될 전망이다. 지난해 말 집중됐던 연말 할인과 프로모션이 연초까지 이어지면서 신차 가격 인하 효과가 중고차 시세에 반영되고 있다. 벤츠 E-클래스 W213(-2.1%), BMW 5시리즈 G30(-1.8%), C-클래스 W205(-1.7%) 등 주요 세단의 하락세가 이를 보여준다.

전기차 역시 조정 국면이 이어지고 있다. 테슬라의 신차 가격 인하를 시작으로 전기차 가격 인하가 이어지면서 중고 전기차 시세도 영향을 받고 있다. 테슬라 모델Y 주니퍼(-3.2%), 모델Y(-2.6%), 모델X(-1.4%) 등 테슬라 전반이 하락할 것으로 보이며, 기아 더 뉴 EV6(-4.6%), EV4(-2.4%) 등도 하락할 것으로 전망했다. 최근 신차가를 인하한 볼보 EX30도 1.3% 하락할 것으로 보인다.

조은형 케이카 PM팀 애널리스트는 “성수기를 맞아 첫 차를 구매하려는 고객들이 경차 대신 소형SUV를 찾는 수요가 늘어난 것으로 보인다”면서 “전기차는 제조사의 가격 정책에 따라 단기적으로 변동성이 이어질 가능성이 있다”고 말했다.