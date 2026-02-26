마이크로니들 패치 제품 박차 주 1회 부착 충분한 약효 기대

대웅제약이 2030년 약 289조원 규모로 성장이 예상되는 글로벌 비만 치료제 시장을 선점하기 위해 ‘마이크로니들’ 기술을 앞세운 파이프라인 강화에 나선다. 주사제의 통증은 없애고 편의성은 획기적으로 높인 ‘패치형 치료제’(사진)를 통해 비만 시장의 패러다임을 바꾼다는 포부다.

대웅제약은 대웅테라퓨틱스와 마이크로니들 기술을 활용한 제품에 대해 글로벌 전용실시권 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 계약을 통해 대웅제약은 비만·대사질환 치료제 분야에서 마이크로니들 패치를 중심으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획이다.

글로벌 헬스케어 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면, 세계 비만 치료제 시장은 2024년 약 300억 달러(약 43조원)에서 오는 2030년 2000억달러(약 289조원)로 가파르게 성장할 전망이다. 국내 시장 역시 지난해 상반기 규모가 전년 동기 대비 51% 급증한 2700억원을 기록하는 등 폭발적인 수요가 이어지고 있다.

대웅제약은 이러한 흐름에 맞춰 세마글루타이드 등 GLP-1 계열 약물을 마이크로니들 패치에 접목한 비만 치료제 개발에 박차를 가하고 있다. 현재 임상 1상을 진행 중인 세마글루타이드 패치는 단순 감량을 넘어 줄어든 체중을 안정적으로 관리하는 ‘유지요법’까지 적응증을 확장해, 비만 치료 전주기를 아우르는 파이프라인을 구축한다는 전략이다. 이는 약 55억달러 규모로 추산되는 글로벌 마이크로니들 시장에서 기술적 우위를 점하는 동시에 중장기 핵심 성장 동력이 될 전망이다.

이번 개발의 핵심인 마이크로니들 패치는 기존 기술의 한계를 혁신적으로 극복했다는 평가를 받는다. 대웅테라퓨틱스는 열을 가하지 않는 특수 공정으로 약물의 성분 안정성을 확보하고, 동전 크기 면적에 100여개의 니들마다 정밀하게 고용량 약물을 주입하는 독보적 기술력을 구현해 이 벽을 넘었다.

특히 이 패치는 주 1회 부착만으로도 충분한 약효를 기대할 수 있도록 설계되어 환자의 복약 순응도를 획기적으로 개선했다.

또한 이번 계약은 대웅제약의 ‘윈-윈(Win-Win) 오픈 이노베이션’ 전략의 결과물이기도 하다. 대웅제약은 글로벌 마케팅과 대규모 상업화 등 리스크가 큰 영역을 전담하고, 파트너사인 대웅테라퓨틱스는 원천기술 고도화와 신규 파이프라인 발굴에 집중하는 구조다. 이를 통해 기술 전문 기업의 상업화 부담을 낮추고 성과를 극대화하는 동반 성장 모델을 구축했다.

박성수 대웅제약 대표는 “기술력을 보유한 기업의 상업화 리스크를 분담하는 전략적 오픈 이노베이션은 대웅제약만의 차별화된 경쟁력”이라며 “급성장하는 비만 치료제 시장을 적극적으로 공략해 나가겠다”고 밝혔다. 최은지 기자