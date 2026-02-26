김성제 시장 “지속적인 혁신 통해 시민들이 체감하는 발전 이뤄가고 있다”

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 지난 25일 서울 더플라자호텔에서 열린 ‘2026 K-브랜드 어워즈’시상식에서 ‘K-도시 미래혁신도시 부문’에 선정되는 영예를 안았다.

‘2026 K-브랜드 어워즈’는 TV조선이 주최하고 기획재정부 등 7개 부처가 후원하는 상으로, 우수한 브랜드 경영 성과를 통해 국가 경제 발전에 기여한 기업과 기관 등을 선정해 시상한다.

의왕시는 대규모 도시개발사업과 복선전철 사업을 성공적으로 추진한데 이어 교육과 복지, 문화예술, 일자리, 시민서비스 등 다양한 분야에서 혁신적인 발전을 거두며 도시 경쟁력을 한층 끌어올린 점을 높이 평가받았다.

시는 백운밸리, 장안지구 도시개발사업 추진에 이어 오전·왕곡지구 등 6개의 대규모 도시개발사업을 활발하게 진행하고 있으며, 인덕원~동탄선, 월곶~판교선 복선전철과 GTX-C노선 의왕역 정차 등 광역 철도망 확충을 통해 수도권 교통의 핵심 거점도시로 도약하고 있다.

또한, 적극적인 기업유치와 산업단지 조성, 양질의 일자리 창출을 통해 도시의 자족기능을 강화하는 한편, 문화예술회관 건립과 백운호수공원 조성 등 문화·여가 인프라 확충에도 힘쓰고 있다.

교육과 복지 분야에서도 시민 체감형 정책을 적극 추진하고 있다. 진로진학상담센터와 수학클리닉센터 운영을 통해 교육 경쟁력을 높이고, 노인 버스 무료승차 지원 및 노인건강생활더하기 사업 등을 통해 어르신 복지 향상에 기여하고 있다.

아울러, 찾아가는 시장실 운영 등 시민과의 열린 소통 행정을 강화하며 시민중심의 행정 혁신을 실현하고 있다.

김성제 시장은 “의왕시가 지속적인 변화와 혁신을 통해 시민들이 체감하는 발전을 이뤄가고 있다”며“앞으로도 미래 시대를 대비한 선제적인 정책 추진과 과감한 혁신을 통해 의왕시를 전국에서 가장 살기 좋은 도시로 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.