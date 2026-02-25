- 재료硏, 비귀금속 산소 발생 촉매 독자 기술 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS) 에너지·환경재료연구본부 최승목 박사 연구팀은 국립창원대학교 이승화 교수 연구팀과 공동으로, 음이온 교환막 수전해 환경에 최적화된 층상(Layered) 구조의 비귀금속 산소 발생(OER) 촉매를 독자적으로 설계·개발하는 데 성공했다. 이번 연구는 값비싼 귀금속 촉매에 대한 의존을 낮추면서 높은 효율성과 내구성까지 동시에 확보하는 새로운 촉매 설계 전략을 제시했다는 데 큰 의미가 있다.

음이온 교환막 수전해는 알칼리 조건에서 구동되기 때문에 값비싼 귀금속 대신 비교적 저렴한 비귀금속 촉매를 적용할 수 있는 구조적인 장점이 있다. 이에 따라, 저비용·고안전 수소 생산 기술로 많은 주목을 받아 왔다. 하지만, 알칼리 환경에서 장시간 안정적으로 작동하는 비귀금속 산소 발생 촉매가 부족해, 실제 시스템에서 여전히 귀금속 촉매에 대한 의존을 해소하지 못했다. 특히 기존의 전이금속 기반 촉매는 장시간 구동할 때 구조 붕괴, 금속 용출, 활성 저하 등의 문제가 발생해 내구성 확보에 어려움이 있었다.

연구팀은 이와 같은 여러 문제를 해결하고자, 코발트(Co)와 철(Fe) 기반의 옥시수산화물(CoFeOOH) 촉매를 층상 구조로 정밀하게 설계하고, 촉매 활성 표면의 전자 구조와 반응 경로를 동시에 제어할 수 있는 전략을 도입했다. 이를 통해, 산소 발생 반응 과정에서 전하의 이동이 원활하면서도 구조적으로 안정적인 촉매 활성층을 형성할 수 있다는 사실을 규명했다.

연구팀은 층상 구조의 옥시수산화물에 철을 도입해 코발트 중심의 전자 상태를 효과적으로 조절하고, 산소 발생 반응의 핵심인 ‘반응 중간체의 흡착-탈착 단계’에 대한 에너지 장벽 또한 낮췄다. 그 결과, 낮은 과전압에서도 높은 전류 밀도를 구현했으며, 장시간의 운전 조건에서도 구조의 붕괴 없이 안정적인 성능을 유지할 수 있었다.

또 철 도핑 과정에서 발생할 수 있는 촉매의 부식과 구조 붕괴를 억제하기 위해, 촉매 표면의 화학적 산화를 적용하는 독자적인 기술 또한 개발했다. 이를 통해 알칼리 조건의 산소 발생 반응에 유리한 안정적인 촉매 표면 구조를 구현해냈다.

개발한 촉매는 음이온 교환막 수전해 단위 셀에 직접 적용해, 실험실 수준의 반쪽 전지 평가를 넘어 실제 수전해 시스템 환경에서도 성능과 내구성을 동시에 검증했다. 이는 비귀금속 산소 발생 촉매가 음이온 교환막 수전해 시스템에 실질적으로 적용될 수 있음을 입증한 결과로, 기술 상용화 가능성을 한 단계 끌어올린 성과로 평가된다. 이 기술이 상용화되면, 귀금속 사용을 최소화한 저비용·고효율 음이온 교환막 수전해 시스템 구축이 가능, 앞으로 청정수소 생산 확대와 수전해 핵심 촉매 소재의 기술 자립에 기여할 것으로 기대된다.

최승목 책임연구원은 “이번 연구는 비귀금속 기반 촉매의 한계를 구조 설계를 통해 극복한 사례”라며 “음이온 교환막 수전해 기반의 그린수소 생산 기술 상용화를 앞당겨, 수소 사회 실현에 기여할 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘에이씨에스 나노’에 게재됐다.