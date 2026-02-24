12차 전기본에 원전 반드시 포함해야

[헤럴드경제=정석준 기자] 김소희 국민의힘 국회의원은 24일 “이재명 정부가 친원전인지, 탈원전인지도 분명히 밝혀야 한다”고 주장했다.

김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “AI·반도체·데이터센터 등 대한민국 미래 핵심 산업의 전력 기반을 설계하는 전력수급기본계획 위원회에, 반도체 클러스터를 반대하고 탈원전을 주장해 온 환경단체들이 대거 참여하는 것이 상식에 부합하냐”면서 “과거 탈원전을 주장했던 김성환 기후에너지부 장관이 함께 활동했던 활동가들을 분과별로 포진시켜, 사실상 전기본을 탈원전으로 몰아가려는 것 아니냐”고 지적했다.

이어 “대통령실은 전문가위원회 추천·검증·위촉 과정에 어디까지 보고받고 관여했는지 그 전 과정을 국민 앞에 명확히 밝혀야 한다”며 “단순한 인사 실수인지, 아니면 정부의 에너지 정책 방향을 반영한 의도된 구성인지 분명히 해야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “2025년 2월, 여야 합의로 확정된 11차 전기본에는 신규 대형원전 2기 건설이 포함되어 있었다”며 “그러나 김성환 장관 취임 이후 원전에 대한 말 바꾸기로 실제 신규원전 건설 착공이 무려 6개월이나 지연됐다. AI시대, 반도체·데이터센터 등 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해서는 12차 전기본에 신규 원전이 반드시 포함되어야 한다”고 말했다.

김성환 기후에너지환경부 장관에게는 “탈원전 편향 및 이해충돌 우려가 있는‘기후솔루션’을 즉각 전문가위원회에서 배제하고 특정 에너지원에 편향되지 않은 균형 잡힌 환경단체를 추가해 위원회 구성을 바로잡아야 한다”고 주문했다.

김 의원은 “산업 경쟁력과 에너지 안보를 좌우하는 국가 전략으로, 오직 국익에 기반해 설계돼야 한다”며 “AI 3대 강국 도약을 연일 강조하는 이재명 정부가 이 문제를 바로잡지 않는다면 그 부담은 고스란히 산업 현장과 국민들께 돌아갈 것”이라고 강조했다.

이날 함께 기자회견을 한 이상일 용인특례시 시장은 “정부가 선정한 국가산단이고, 정부가 지정한 국가첨단전략산업 특화단지인데도 집권세력 일부에서 용인 반도체 프로젝트를 흔드는 행위가 두 달 이상 계속되고 있다”면서, “속도가 생명이고 시간이 곧 보조금인 반도체의 세계를 잘 아는 전문가들은 용인 반도체 팹 지방이전론에 냉소를 보내며 소모적인 논란이 속히 종식되길 희망하고 있다”고 밝혔다.