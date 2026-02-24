2022년 문 연 전국 최초 장애인 친화미용실, 운영 4년차 맞아 이용자 1만 명 돌파 가격은 ‘저렴’, 서비스는 ‘고품질’로 이용 만족도 높아... 노원구 거주 등록 장애인 대상, 100% 사전 예약제로 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 운영 중인 전국 최초 장애인 친화미용실 ‘헤어카페 더휴’가 운영 4년 차를 맞아 이용자 1만 명을 돌파했다고 밝혔다.

‘헤어카페 더 휴’는 노원구가 지난 2022년 9월 전국 최초로 선보인 장애인 친화미용실이다. 일반 미용실 이용이 어려운 장애인들의 불편을 해소함으로써 삶의 질 향상에 큰 역할을 해왔다.

현재 1호점(상계점)과 2호점(공릉점)으로 운영 중이다. 두 곳 모두 맞춤형 샴푸도기, 장애인 이동 리프트, 전동휠체어 충전소, 장애인 전용 실내 화장실을 비롯해 여러 장애 유형별 편의시설을 갖춰 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

이용자 최○○은 “무엇보다 휠체어를 타도 막힘이 없잖아요. 여기 오면 자리를 옮기지 않고 바로 머리를 감을 수 있고, 장애인 화장실도 가까워서 이용하기가 편해요”라며 높은 만족도를 나타냈다.

이용자들은 보통 미용 서비스 이용 후 다음 이용일을 바로 예약 후 귀가한다. 흔히 말하는 한 번도 이용하지 않은 사람은 있어도 한 번만 이용한 사람은 없다는 이야기다.

이 같은 인기는 구가 공들여 구축한 고품질 서비스 덕분이다. 전문 경력 미용사를 전담 배치하고 사회복지사 1명이 상주해 장애인들의 이용 편의를 돕고 복지서비스 연계까지 함께 제공하고 있다. 가격은 장애인의 생활편의와 권리증진을 위한 사업임을 감안하여 시중가 대비 50% 이상 저렴하게 책정했다. 저렴한 비용이지만 고품질의 운영 방식을 유지한 점이 이용자 만족도를 높이고 있다.

운영시간은 매주 월,화,목,금,토요일 오전 10시부터 오후 7시까지이며, 수요일과 공휴일은 휴무이다. 이용 대상은 노원구에 거주하는 등록 장애인으로, 100% 사전 예약제로 운영된다. 전화 또는 온라인 예약이 원칙이나 서비스 이용 후 현장 예약도 가능하다.

노원구는 서울시 자치구 최초 장애인 전동보장구 보험 가입, 전동휠체어 운전연습장 설치, 장애인 친화병원 확대 등 다양한 장애인 맞춤형 정책을 추진하며 장애인 복지 환경 개선에 힘쓰고 있다.

오승록 노원구청장은 “장애인 친화미용실은 단순히 머리를 하는 곳이 아니라, 장애인들이 이웃과 소통하며 평범한 일상을 누리는 권리의 공간”이라며 “앞으로도 장벽 없는 장애인 친화 도시를 위해 지속적으로 정책 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.