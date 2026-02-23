“올 1분기 예산 편성 당시보다 세수여건 좋아”

[헤럴드경제=양영경 기자] 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 23일 올해 추가경정예산 편성 가능성에 대해 현 시점에서는 본예산 집행이 우선이라는 입장을 밝혔다.

임 대행은 이날 오후 국회 재정경제기획위원회 업무보고에서 “현재 2월이기 때문에 국회에서 심사·확정한 예산을 집행하는 초기 단계”라며 “충실히 집행하는 게 우선”이라고 말했다.

그는 “추경과 관련된 문제는 세입 문제도 있고 경기 흐름을 전반적으로 봐야 하는 측면도 있다”며 “나머지 거시·금융 변수 흐름을 종합적으로 감안해서 판단해야 할 사안”이라고 설명했다.

올해 1분기 세수 전망에 대해서는 “예산 편성 당시보다는 세수 여건이 좋다”며 “2월이라 속단하기는 어렵지만 전반적으로 양호한 상황이라고 예측된다”고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 역시 세수 여건에 대해 비슷한 전망을 내놨다. 그는 “3월 법인 결산을 해봐야 예측 가능한데 현 상황으로만 보면 반도체 호황, 경기 사이클 측면에서 법인세는 좋아질 것으로 보인다”고 말했다.

이어 ‘근로소득세 수입 증가율이 높아 국세에서 차지하는 비중이 커졌다’는 지적에 대해 “근로소득세는 취업자, 상용근로자 수가 늘어나고 급여 상승에 따라 증가율이 높다”며 “법인세는 상대적으로 경기에 민감하다”고 답했다.

구 부총리는 “근로소득자 세 부담 경감 방안은 없는지 검토해보겠다”고 밝혔다.