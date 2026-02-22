북콘서트 마친 뒤 “향후 예의주시”…“서울, 세계 5위 만들 것” 당권도전설 일축 “사전절차 충실이행 못해, 동의 않는 숫자 적지않다…내일 의총서 의사 파악해야” ‘위기론’ 지방선거 대책 촉구 “李정부 3권장악 시도 집요…견제의 지방선거 돼야”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 오세훈 서울시장은 22일 윤석열 전 대통령의 내란 1심 무기징역 선고에도 이른바 ‘절윤’을 거부한 장동혁 국민의힘 대표의 입장 표명에 대해 “당의 공식 입장이라고 말하기엔 여러 문제점이 있다고 본다”고 비판했다.

이날로 6·3 지방선거가 불과 100일 앞으로 다가온 상황에서 장 대표가 강경 보수 진영과 함께 여전히 계엄의 정당성을 주장하는 윤 전 대통령을 안고 가려는 입장 표명을 놓고 선거를 포기한 것 아니냐는 반발이 나오는 가운데 중도·젊은층 표심에 민감한 서울시장 선거를 앞둔 오 시장이 문제 제기에 나선 것으로 풀이된다.

오 시장은 이날 서울 마포구 동교동 청년문화공간JU에서 진행된 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북콘서트를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 “당의 노선과 입장이라는 것은 당원들의 선택을 받은 대표의 입장 표명으로 어느 정도 방향을 가늠할 수 있겠지만, 이번 장 대표의 입장 표명은 사전 절차를 충실히 이행했다고 보기 어려울 것”이라며 이같이 밝혔다.

오 시장은 “그 정도 중차대한 사안은 적어도 아무리 급해도 당 중진 연석회의나 의원총회와 같은 공식적인 총의를 모으는 절차를 거쳐 입장을 내놓는 것이 가장 바람직하고 필요했다고 생각한다”며 “제가 알고 있기로는 그런 사전절차가 충분히 이뤄지지 않았고, 많은 분이 그런 시각을 갖고 있을 것”이라고 지적했다.

이어 “내일(23일) 의총이 개최된다고 한다. 이처럼 당의 가장 중요한 의사를 결집하고 정확히 파악할 수 있는 절차를 통해 많은 의원님이 원내에서 모여 장 대표 입장 표명에 대해 어떤 입장인지를 정리하는 시간을 반드시 가져야 한다고 생각한다”고 했다.

그러면서 “그런 절차를 거쳐서 앞으로 어떤 일이 진행되는지를 예의주시하겠다”며 “어제 많은 분과 의견을 교환했는데, 동의하지 않는 분들도 적지 않은 숫자가 분명히 계신다는 것을 확인할 수 있었다”고 덧붙였다.

오 시장은 앞서 장 대표의 입장 표명 이후 페이스북에서도 비판한 바 있다. 지방선거를 불과 100일 앞두고도 여전히 강성 보수 목소리에 매몰돼 국민 여론과는 동떨어진 길을 가면서 변화의 기미가 없는 당의 ‘민심 괴리’에 대한 고언과 높아지는 ‘위기론’과 관련한 대책 촉구도 이어졌다.

오 시장은 6·3 지선을 두고는 “반드시 중앙권력을 장악한 것에 경종을 울리고 스스로 자제할 수밖에 없게 만드는, 견제의 선거가 되어야 하겠다는 사명감과 책임감을 느낀다”고 말했다.

그는 “이재명 정부의 3권 장악 시도는 정말 집요하다. 입법권은 물론이고 행정권도 장악, 사법권까지도 굴복시키겠다는 기세가 등등한 모습을 보인다”고 지적했다.

이어 “참으로 오만한 경지에 다가가고 있다고 평가하는 시민분들이 적지 않으리라 생각한다”며 “거기에 더해 지방권력까지 한 당에서 장악하게 되면 정말 국민들이 원치 않는 독주·폭주가 가능해진다”고 부연했다.

또 그는 “그런 의미에서 우리 당의 노선 갈등은 국민이 볼 때 매우 위태로워 보일 것”이라며 “계엄 관련 사법적 판단에 대한 당 지도부의 입장 표명은 많은 국민들의 보편적 생각과는 괴리돼있다”고 비판했다.

그러면서 “이 부분에 대해 계속 의견을 모아가면서 국민 여러분이 안심하실 수 있고, 사랑과 지지받을 수 있는 그런 정당으로 거듭나야 이번 선거를 잘 치를 것”이라고 덧붙였다.

오 시장은 일각에서 계속해서 제기되는 당권 도전설에는 “세계 5위 도시에 안착하는 서울시를 만드는 것이 제 소명이라고 생각한다”며 “그런 소명을 위해 책임을 다할 것이고, 그것 외에 어떤 다른 생각도 해본 적이 없다고 분명히 말씀드린다”고 일축했다.