[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 신동엽이 자녀의 사춘기를 둘러싼 현실적인 조언을 전했다.

신동엽은 19일 가수 박재범의 유튜브 채널 ‘제이팍씨’에 나와 자신의 육아 경험에 관해 얘기했다.

박재범은 유튜브 채널 PD를 언급하며 신동엽에게 “PD가 딸을 낳았다. 선배로서 한 마디 해달라”고 말했다.

신동엽은 “딸은 태어나서 12살 때까지 평생 효도를 다 한다”고 표현했다.

그러면서 “6학년에서 중1 때 사춘기가 오는데 그때 딸하고 대화를 너무 많이 하려고 하지 말고, 볼 뽀뽀나 신체 접촉도 하지 마라. 시간이 지나면 다시 돌아온다”고 말했다.

신동엽은 이번엔 아들 사춘기에 대해 얘기하며 “그나마 딸이 낫지 아들 XX들은 사춘기 때…”라고 한숨을 쉬어 웃음을 자아냈다. 그러면서 “아들은 또 다르다. 아마 훅 치고들어올 거다”고 했다.

한편 신동엽은 ‘우리 결혼했어요’ 등을 연출한 선혜윤 PD와 2006년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 딸 지효 양은 최근 한국예술종합학교 무용원과 서울대학교 사범대 체육교육과에 동시 합격해 화제가 됐다. 이후 신동엽은 인터뷰를 통해 지효 양이 서울대 진학을 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 지효 양은 서울대 독어교육학과 출신인 어머니와 사범대 동문이 된다.