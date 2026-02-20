2년 연속 전국 최우수 성과 기반 135개 사업 본격화 응급·필수의료 및 재택의료와 돌봄이 유기적 연결

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 도민의 평생 건강을 보장하기 위한 ‘2026년 지역보건의료 시행계획’을 최종 확정하고 본격적인 추진에 나섰다.

경남도는 20일 도청 중앙회의실에서 지역보건의료심의위원회를 열어 제8기(2023~2026년) 중장기 계획의 마지막 연차인 2026년 시행계획을 만장일치로 의결했다. 이번 계획은 ‘모든 사람이 평생건강을 누리는 행복한 경남’을 비전으로 3대 전략, 18개 과제, 135개 세부 사업을 담고 있다.

이번 계획의 핵심은 ‘지역완결형 의료체계’의 완성이다. 도내에서 응급·필수의료를 즉각 해결하고, 퇴원 후에도 재택의료와 돌봄이 유기적으로 연결되는 구조를 만드는 것이 목표다. 특히 초고령사회 진입에 대비해 의료와 요양, 돌봄이 분절되지 않도록 연계 시스템을 정착시키고 재택의료 서비스를 대폭 확대해 ‘집으로 찾아가는 의료 환경’ 구축에 속도를 낼 방침이다.

경남도는 앞서 2024년과 2025년 2년 연속 보건복지부 평가에서 전국 최우수 기관으로 선정됐다. 특히 전국 최초로 운영 중인 ‘응급의료상황실’은 119와 긴밀하게 연계한 스마트 이송체계를 혁신해 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제를 구조적으로 개선했다는 평가를 받는다. 이러한 성과는 최근 ‘2025년 정부혁신 왕중왕전’ 대상 수상으로 이어지며 전국적인 롤모델로 자리 잡았다.

실제로 도내 걷기 활성화와 필수의사 확보 등 특화 사업을 지속 추진한 결과, 건강생활실천율과 주관적 건강인지율이 동반 상승하는 등 도민 체감 건강 지표도 뚜렷한 개선세를 보이고 있다. 도는 2026년에도 국가암검진 수검률, 자살예방 교육, 치매환자 등록률 등 핵심 지표를 정밀 관리해 정책 효능감을 극대화할 계획이다.

도는 올해 하반기부터 2027년 이후를 대비한 제9기(2027~2030년) 중장기 계획 수립을 위한 기초 분석에도 착수해 중단 없는 보건 행정을 이어간다.

이도완 경남도 보건의료국장은 “2026년은 실행 중심의 보건의료 정책이 현장에 완전히 뿌리내리는 기준점이 될 것”이라며 “예방부터 치료, 돌봄까지 이어지는 유기적 체계를 강화해 도민이 체감하는 실질적인 건강 성과를 내는 데 도정 역량을 쏟겠다”고 강조했다.