[헤럴드경제=도현정 기자]챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 울트먼 최고경영자(CEO)가 최근 거세지는 수익성 강화 압박(?)에 대해 “아직은 수익성 보다 성장에 집중해야 할 때”라는 의견을 내비쳤다.

울트먼은 19일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 인공지능(AI) 서밋에서 미 경제매체 CNBC와 인터뷰 하면서 이 같은 의견을 전했다. 그는 “우리는 현재 매우 빠른 속도로 성장하고 있다”며 “합리적인 단위 경제성(Unit Economics)을 확보할 수 있는 한 계속해서 더 빠르게 성장하는 데 집중해야 하며, 수익 창출은 적절하다고 판단되는 시점에 실현될 것”이라고 밝혔다.

아직 성장에 더 집중하겠다는 의견을 내비쳤지만, 울트먼 역시 수익성 강화 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 회사가 검토 중인 방안 중 하나는 챗GPT(ChatGPT) 내에 광고를 도입하는 것이다.

울트먼 CEO는 CNBC에 “가장 효과적인 광고 형태를 파악하기 위해 아직 할 일이 남아 있다”며 계획이 아직 초기 단계임을 시사했다. 그는 “개인적으로 최근 몇 년간 기술 기업들의 광고 중 가장 마음에 들었던 것은 인스타그램 방식의 광고였다”며 “사용자가 평소라면 몰랐을, 정말 좋아할 만한 새로운 것을 발견하게 해주는 방식”이라고 설명했다. 이어 “챗GPT 내 광고를 통해 이러한 방향으로 나아갈 수 있는 실질적인 기회가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

오픈AI는 우선 미국에서 광고를 시험 운영할 계획이며, 향후 다른 시장으로 확대할 예정이다.

울트먼은 성장에 더 집중하겠다는 의견의 배경으로 중국의 빠른 추격을 의식하는듯한 표현도 했다. 그는 중국 기술 기업들의 진보가 “괄목할 만한(remarkable)” 수준이라고 평가했다. 그는 AI를 포함한 “많은 분야”에서 기술 발전 속도가 “놀라울 정도로 빠르다”고 말했다. 그는 일부 영역에서 중국 기술 기업들이 최첨단 경계에 근접해 있는 반면, 다른 영역에서는 여전히 뒤처져 있다고 덧붙였다.

한편, 울트먼의 오픈AI 성장 집중 전략에 대한 언급은 1000억달러(약 145조원) 규모의 투자 유치 라운드를 마무리하는 단계에서 나왔다. 블룸버그 통신은 19일 오픈AI가 신규 투자 라운드의 1단계를 마무리하고 있다고 보도했다.

이번 투자 라운드에서 오픈AI의 기업가치는 당초 예상치(8300억달러)를 웃도는 8500억달러(약 1200조원)를 넘어설 것으로 전망됐다. 투자 전 기업가치는 7300억달러(약 1058조원)로 유지될 것으로 보인다.

관계자들에 따르면 신규 투자 라운드의 첫 단계에는 아마존, 일본 소프트뱅크그룹, 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 전략적 투자자들이 주로 참여할 예정이다. 이들 기업이 논의된 최고 수준에 가까운 금액을 투자할 경우 투자금이 총 1000억달러에 육박할 전망이라고 블룸버그는 보도했다.

앞서 블룸버그는 이번 거래와 관련해 아마존은 최대 500억달러(약 72조원), 소프트뱅크는 최대 300억달러(약 43조원)를 투자할 것으로 예상된다고 보도한 바 있다. 엔비디아는 200억달러(약 29조원) 규모의 투자를 논의해온 것으로 알려졌다.