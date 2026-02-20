작년보다 예산 2배가량 늘려 2억5000만원

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 제도권 금융 이용이 어려운 소상공인의 금융 부담을 완화하고 경영 안정을 돕기 위해 ‘미소금융 이자지원 사업’을 추진한다.

이 사업은 미소금융 대출을 받은 소상공인이 원리금을 정상 상환하면 이자를 보전해 주는 방식이며, 광역시 가운데 광주시와 부산시가 시행하고 있다.

특히 광주시는 대출이자 4.5%를 1년간 전액 지원함으로써 소상공인의 실질적인 금융 부담을 최소화하고 있다.

올해는 영세 소상공인 지원 확대를 위해 예산을 전년 대비 1억1000만원을 증액한 2억5000만원을 편성했다. 이를 통해 더 많은 소상공인이 금융 지원 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

지원대상은 광주지역 소상공인 중 미소금융을 통해 ▷창업자금 ▷운영자금 ▷시설개선자금 ▷긴급생계자금 등을 대출받은 경우이다. 개인신용평점 하위 20%((KCB 700점, NICE 749점 이하), 기초생활수급자, 차상위계층, 근로장려금 수급자 등이 해당된다.

지원 내용은 2024년~2025년 미소금융 신규 대출자가 2025년에 납부한 이자를 지원한다. 사업 신청은 오는 23일부터 예산 소진 때까지이다.

신청을 원하는 소상공인은 광주지역 7개 미소금융 수행기관(광주북구법인, KB, LG, 삼성, 신한, 우리, 현대차미소금융재단) 또는 광주경제진흥상생일자리재단을 방문하거나 광주광역시기업지원시스템 온라인으로 신청할 수있다. 자세한 내용은 광주시기업지원시스템 사업공고에서 확인할 수 있다.