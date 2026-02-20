특정후보 지지 해촉에 이장단 ‘집단 사퇴’ 지방선거 앞두고 횡천면 선거 과열 몸살

[헤럴드경제(하동)=황상욱 기자] 지방선거를 앞두고 하동군과 행정 최일선 조직인 이장단이 정면충돌하며 지역사회가 깊은 혼란에 빠졌다. 하동군이 특정 후보 지지 활동 등을 이유로 이장 해촉을 강행하자, 이에 반발한 해당 면 이장 전원이 사직서를 제출하며 사태가 확산하는 양상이다.

20일 하동군에 따르면 이번 논란은 지난 1월 초 횡천면 이장단협의회장 A씨가 특정 후보의 SNS 가입을 독려하는 문자를 주민들에게 보내며 시작됐다. 선관위는 사안이 경미하다고 보고 행정지도 수준에서 마무리했으나 군은 외부 법률 자문을 거쳐 A씨를 해촉하고 관리 책임을 물어 해당 면장을 전보 조처하는 강도 높은 인사로 맞대응했다.

이날 하동군은 입장문을 통해 A씨의 해촉 사유로 선거 중립 의무 위반 외에도 배우자의 기초생활수급비 부정 수급 의혹을 명시했다. 배우자가 자녀와 허위 계약을 맺어 국고 552만원을 수령한 정황이 드러난 만큼 이장으로서의 품위 유지 의무를 저버렸다는 판단이다. 군은 공적 지위인 이장의 위법 행위에 대해 지위 고하를 막론하고 엄정 대응하겠다고 강조했다.

앞서 횡천면 이장 17명은 지난 19일 일괄 사직서를 제출하며 보복성 처분이라고 강력히 반발했다. 이들은 현직 군수 역시 치적 홍보로 선관위 경고를 받은 전례를 들어 형평성 문제를 제기하고, 공식 사과가 없을 시 퇴진 운동도 불사하겠다는 입장이다. 당사자인 A씨 역시 의혹에 대해 결백을 주장하고 있는 것으로 알려졌다.

군은 이번 결정이 공론화를 거친 원칙적 대응임을 분명히 했으나 이장단 총사퇴로 횡천면 행정 기능은 마비 위기에 처했다. 선거 전 불거진 군과 최일선 조직 간의 날 선 진실 공방이 지역 민심 분열로 이어지면서 사태 수습을 둘러싼 진통은 당분간 계속될 전망이다.