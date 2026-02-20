[헤럴드경제=이명수 기자] 과거 중장년층 질환으로 여겨졌던 암이 최근 20∼30대 젊은 층에서도 꾸준히 증가하면서 조기 검진과 생활 습관 관리의 중요성이 커지고 있다.

20일 건강보험심사평가원 등에 따르면 2024년 기준 20~30대 갑상선암 환자는 6만1241명으로 2020년 대비 14.0% 증가했다. 대장암 환자 역시 6599명으로 5년 사이 81.6% 급증한 것으로 나타났다.

양창헌 한국건강관리협회 건강검진센터(대구) 원장은 “젊은 층은 암 증상을 단순 소화기 질환이나 피로로 오인해 방치하기 쉽다”며 “발병 연령이 낮아지는 만큼 정기 검진을 통해 건강 상태를 점검해야 한다”고 강조했다.

대장암 증가세는 20대에서 가장 뚜렷했다. 2020년 대비 남성 20대는 114.5% 여성 20대는 92.6% 증가했다. 30대에서도 남녀 각각 84.0%, 70.4%의 높은 증가율을 기록했다.

주요 원인으로는 고열량·고지방 위주의 서구화된 식단, 가공육 섭취 증가, 정제 탄수화물 중심 식습관에 따른 비만율 상승이 지목된다.

실제로 국민건강통계에 따르면 19∼29세 비만율은 2014년 23.9％에서 2023년 33.6％로, 30∼39세는 31.8％에서 39.8％로 크게 증가했다.

현재 국가 암 검진은 50세부터 대장암 검사를 시작해 2030세대는 사실상 검진 사각지대에 놓여 있다. 특히 젊은 층은 암 진행 속도가 빠르므로 증상을 느끼고 병원을 찾았을 때 이미 병기가 진행된 사례도 적지 않다.

갑상선암 역시 젊은 층에서 꾸준히 증가하고 있다. 20대 남성은 2020년 대비 35.0％, 20대 여성은 21.9％ 증가하며 고령층 다음으로 높은 증가폭을 보였다.

갑상선암은 타 암종에 비해 생존율이 높지만 젊은 층에서 발병할 경우 림프절 전이 가능성이 있고, 수술 후 평생 호르몬 관리가 필요할 수 있어 주의가 요구된다.

발병 원인은 명확히 규명되지 않았으나 고칼로리 식습관과 진단 기술 발달에 따른 무증상 조기 발견 사례가 늘어난 점이 증가 요인으로 꼽힌다.

전문가들은 젊은 층의 암 예방을 위해 식습관 개선과 선제적 검진을 강조한다.

대장암 예방을 위해서는 채소와 통곡물 중심의 식단을 유지하고 가공육 섭취를 줄이며 규칙적인 운동으로 적정 체중을 유지해야 한다. 배변 습관 변화, 체중 감소, 가족력 등이 있을 경우 권고 연령 이전이라도 정밀 검사를 받는 것이 권장된다.

갑상선암은 대부분 증상이 없지만 목 통증, 쉰 목소리, 삼킴 곤란 등 압박 증상이 나타날 경우 즉시 검진이 필요하다.

양 원장은 “젊은 층은 암세포 분열 속도가 빠른 경우가 많아 진행이 급격할 수 있다”며 “발병률 증가 추세를 고려해 자신의 몸 상태를 조기에 확인하는 선제적 건강관리 노력이 필요하다“고 말했다.