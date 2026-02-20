▶ 코스피 5천 시대 차익실현 자금 ‘결국 우량 부동산으로 회귀’ 전망

▶ 지금이라도 분양받기에 늦지 않은 만큼 ‘알짜 단지’ 반드시 잡아야

현재 부동산 시장은 대출 규제와 실거주 의무 등 촘촘한 그물망에 걸려 움직임이 쉽지 않다. 수도권 주요 지역의 거래가 사실상 멈춰 선 사이, 주식 시장의 풍경은 사뭇 다른 모습이다. 코스피 지수가 5,000포인트를 웃돌며 시중 자금이 증권가로 대거 유입되고 있기 때문이다.

하지만 부동산 전문가들은 증시에서 차익실현을 거둔 자금이 결국 다시 부동산 시장으로 회귀할 가능성이 높다고 본다. 자산 가치 상승에 대한 기대감이 여전한 상황에서, 주식에서 거둔 이익을 변동성이 적은 안정적 우량 자산으로 옮기려는 성향이 강해지기 때문이다. 특히 기업 활동에 필수적인 입지를 갖추고 배후 수요가 확실한 수익형 부동산이 그 ‘안전자산’의 대안 중 하나로 꼽히고 있다.

이러한 움직임은 일찍부터 이어졌는데, 대표적인 곳이 안양 평촌권역의 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’다. 이 단지는 지식산업센터 시장의 침체 우려 속에서도 분양률 90%를 돌파하며 사실상 완판을 눈앞에 두고 있다. 시장이 불안할수록 ‘불확실한 투자’ 대신 ‘검증된 가치’를 선택하는 이들의 쏠림 현상이 뚜렷해진 결과다.

물론, 지금 부동산 시장을 놓고도, ‘분양받는 게 좋다’라는 시각과 ‘아니다’라는 의견이 나뉘고 있지만, 많은 부동산 전문가와 업계의 시선은 여전히 ‘지금이라도 분양받는 것은 늦지 않았다’라는 결론으로 모이고 있다. 고민만 하면서 좀 더 낮은 가격과 입지를 기다리기에는 보내는 시간만큼의 지각 비용(Late cost)을 내야 하기 때문이다.

■ 3%의 희소성 갖춘 상가 분양 기회는 ‘바로 지금’

그런 의미에서 이달 오픈한 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가’를 주목해 보는 것은 적절한 ‘수익형 부동산’을 찾는 이들에게 현명한 대안이 될 수 있다. 특히 고민보다는 선택 즉 분양받는 것이 더 우선순위다. 그 이유는 바로 ‘희소성’ 때문이다.

‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가’는 실제 단지 전체 연면적 대비 상가 비율은 약 3% 수준에 불과하며, 단 19개 호실만이 공급된다. 상가 비율이 낮고, 호실도 적은 만큼 발 빠른 선점이 무엇보다 중요하다는 것이 업계의 평가다.

또한 모든 호실이 지상 1층에 배치돼 접근성이 수월한 만큼 평일 직장인 수요뿐만 아니라 인근 대단지 주거 수요까지 흡수할 수 있을 것으로 기대되는 상황이다. 신규 분양 상가로서, 기존 상권의 고질적인 문제인 ‘천정부지 권리금’ 부담도 없다.

여기에 지식산업센터 흥행의 핵심이었던 계약금 무이자 대출, 계약축하금 지급, 계약금 이자 지급, 입주 지원 혜택까지 그대로 적용돼 희소성은 높지만, 진입 장벽 자체가 낮다.

부동산 시장 전문가는 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가’를 두고, 지식산업센터의 성공 분양 소식에 상가 문의도 이어지고 있는 만큼, 상가 역시 조기 분양 마감이 예상되므로 선점을 위한 발 빠른 움직임이 필요해 보인다고 평가했다.

