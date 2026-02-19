[헤럴드경제=최은지 기자] 장애인 입소자들을 상대로 성폭력을 행사한 혐의를 받는 인천 강화군 ‘색동원’ 시설장이 결국 구속됐다.

서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 19일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 상해) 혐의를 받는 김모 씨에 대해 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.