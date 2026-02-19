2026 로잔콩쿠르 준우승·관객상 수상 ‘세계 무대’ 목표·부친과 기본기 다져 “아빠의 못다 이룬 꿈 해낸 딸, 고맙다”

[헤럴드경제=고승희 기자] 소위 말하는 ‘엘리트 코스’는 거부했다. 대여섯 살 때부터 부모님이 운영하는 발레 학원이 소녀의 놀이터였다. 눈앞에서 생생하게 보고 느낀 감각과 경험은 염다연 안의 ‘발레 본능’을 깨웠다. 발레리노 출신으로 유니버설 발레단과 한국인 최초 뉴질랜드 국립발레단 무용수로 활동한 아버지 염지훈은 그의 스승이었다. 아버지의 교육 방식과 딸의 천재성이 만나자, 부녀는 ‘손웅정-손흥민’ 부자의 발레 버전이라 해도 과언이 아니었다.

“아빠와 수업하며 수도 없이 싸우고, 혼나고, 포기하고 싶을 때도 있었어요. 그럴 땐 집에서 학원까지 오가며 머리를 식혔어요.”

그가 살고 있는 경복궁 근처부터 학원이 있는 압구정동까진 약 9㎞. 만만치 않은 긴 거리를 오갈 때 그는 “아빠 차에서 즐겨듣던 성시경 노래”를 온종일 들었다고 한다. “요즘 K-팝은 잘 모르고 옛날 노래를 좋아한다”며 수줍게 웃었다. 그는 2008년생, 이제 열여섯 살이다.

최근 막 내린 2026 로잔 국제발레콩쿠르에서 2위와 관객상을 받은 염다연은 기존의 발레 교육의 전형을 깨고 등장한 스타다. 남들이 예원, 예고에서 무용을 할 때 그는 홈스쿨링(재택 교육)으로 세계에서 가장 권위 있는 청소년 콩쿠르에서 준우승을 차지한 것이다.

사실 홈스쿨링은 아버지가 아닌 염다연의 결정이었다. 인문계 중학교를 졸업한 염다연은 “중학교에 다니며 발레를 병행하다 보니 학교에 있는 시간이 너무 아깝다는 생각이 들었다”며 “그 시간에 연습을 더 하면 좋겠다는 생각에 아빠에게 제안했다”고 귀띔했다.

아버지 염지훈이 처음부터 찬성한 것은 아니다. 이은하의 ‘아리송해’에 맞춰 춤을 추던 ‘꼬마 춤꾼’이었던 그는 일찌감치 예고에 입학해 수학한 발레 전공자다. 염지훈은 “중학교 때까지도 잘 나가던 친구들이 고등학교에 올라오면서 급격하게 체형도 달라지고 사춘기도 겪으면 많은 변화가 온다”며 “섣불리 아이가 하고 싶다고 해서 홈스쿨링을 할 수는 없었다”고 돌아봤다.

아버지가 딸에게 바란 것은 엄청난 재능이 아닌 의지였다. 염지훈은 유예 기간을 두고 딸의 의지를 지켜봤고, 확고한 목표와 발레를 대하는 태도, 자신과 닮은 DNA를 확인한 후 홈스쿨링을 시작했다. 목표는 명문대 진학이 아닌 ‘해외 진출’이었다

홈스쿨링이 결정된 후, 염지훈은 딸을 혹독하게 가르쳤다. 그는 “우리나라에서 엘리트 코스라고 불리는 과정으로 보낼 수도 있었지만, 다연이의 기본기를 다지기 위해 들판에 내버려두기로 했다”고 말했다.

일과는 숨 막힐 듯 촘촘했다. 오전 9시부터 근력 강화 운동과 자이로토닉으로 몸을 풀고, 정오부터 오후 4시까지는 아버지와의 1대 1 개인 지도가 이어졌다. 저녁 식사 후 7시부턴 다시 단체 수업에 참여했다. 일반 교과 과정은 손을 댈 수도 없었다. 영어학원도 병행했지만, 학업까지 함께 하면 딸에게 너무 큰 부담이 될까 싶어 ‘발레’에 모든 것을 걸었다. 로잔 콩쿠르의 벽을 넘은 지금은 올여름 예정된 검정고시를 준비 중이다.

염지훈은 “기본기라는 건 중심을 잡는 균형 훈련인데, 학교생활을 병행하면서는 절대 완성할 수 없는 디테일”이라며 “거칠고 힘들지만, 그 기본기를 다져야만 해외 무대에서 살아남을 수 있다고 판단했다”고 귀띔했다.

얼핏 학교보다 더 힘든 수업처럼 보이나, 촘촘하게 이어지는 과정에서도 아버지는 딸을 ‘입시 위주’ 교육으로 밀어붙이진 않았다. 보통 한국의 입시생들이 자정까지 연습하는 것이 관행인 무용계에서, 염지훈은 딸아이의 수면 시간 보장을 최우선으로 삼았다.

그는 “성장기에 춤을 추면서 잠을 늦게 자다 보니 키가 크지 않았다”며 “다연이는 중학교 2학년 때까진 무리하게 시키지 않았다. 밤 10시면 무조건 재웠더니 초등학교 때 145㎝였던 키가 1년 만에 15㎝나 컸다”며 웃었다.

아버지가 곧 스승인 데다, 홈스쿨링까지 하니 염다연은 24시간 내내 수업 시간에 있는 듯했다. 그 과정이 순탄할 리만은 없었다.

염다연은 “아빠와 싸우고 혼나다 보면, 그냥 다른 학원 가서 편하게 배우고 싶다는 생각도 많이 했다”며 “그래도 아빠가 나를 제일 잘 알고, 딸이라서 더 혹독하게 시키신 덕분에 성장할 수 있었다”고 말한다. 아버지 역시 “다연이가 내 DNA를 닮아, 내가 겪었던 실패와 좌절을 딛고 일어설 수 있었다”고 했다.

포기하고 싶어도 내려놓을 수 없었던 것은 아무리 생각해도 자기 삶엔 발레밖에 없다고 생각했기 때문이다. 염다연은 “지치다가도 아무것도 안 하고 있을 때면 발레 생각이 났다”고 했다. 발레가 운명처럼 찾아온 그날을 여전히 생생히 기억하고 있어서다. 그는 “초등학교 5학년 때 첫 콩쿠르에 나갔을 때 순서조차 기억나지 않을 정도로 떨렸는데 막상 무대 위에서 조명과 시선을 받으니 내 몸의 무게감이 느껴지지 않았다”며 “정말 하늘을 나는 것 같은 기분이 들었다. 너무 신나고 벅차서 다음 콩쿠르를 기약했다”며 웃었다.

스트레스를 받을 때 가장 든든한 지원군은 무용수 출신인 엄마였다. 염지훈은 “집과 발레를 구분해야 하는데 그게 잘되지 않아 학원을 나와서도 다연이에게 매번 수업에 대해 잔소리했는데 아이 엄마는 늘 따뜻하게 안아줬다”며 “곁에서 보듬어주는 엄마라는 버팀목이 있어 다연이가 잘 버틸 수 있었던 것 같다”고 말했다.

염다연은 로잔 콩쿠르 결선에서 쥘 페로가 안무한 ‘에스메랄다’ 등을 선보여 관객들이 투표로 뽑는 관객상(Audience Favourite Award)까지 받았다.

염지훈은 “‘에스메랄다’는 실수하면 끝장인 리스크가 큰 작품이고, 온라인상에서 ‘또 에스메랄다냐’는 반응이 나올지도 걱정했다”며 그럼에도 눈 감고도 할 수 있을 만큼 완벽하게 체화된 작품이어야 큰 무대에서 떨지 않는다는 판단에 승부수를 던졌다 .

전략은 적중했다. 염다연은 기존의 강한 에스메랄다 이미지 대신, 고급스러우면서도 섬세한 연기, 파드되이지만 독무를 추는 것 같은 아름다움으로 심사위원과 관객을 매혹했다. 염다연은 “기술도 중요하지만, 내 감정이 관객에게 닿을 수 있도록 표현하는 연구를 가장 많이 했다”고 말했다.

로잔 콩쿠르에선 입상자에게 장학금과 해외 유수 발레 학교에 진학할 수 있는 특전이 주어진다. 염다연 역시 준우승자인 만큼 다른 입상자들보다 특전 기회에 더 가까이 있다.

유수 발레단의 면면을 꼼꼼히 살피고 있는 그는 올가을이면 세계 무대로 향할 항해를 시작한다. 염다연의 롤모델은 영국 로열발레단의 간판인 마리아넬라 누녜즈다. 염지훈은 “다연이는 학교보다는 발레단 연수 단원(Trainee)으로 바로 현장 경험을 쌓고 싶어 한다. 나 역시 가장 중요한 것은 첫째도 경험, 둘째도 경험, 셋째도 경험이라 생각한다”며 “지금 행복한 고민을 하고 있다. 내가 못다 이룬 꿈을 이뤄줘서 고맙다”고 말했다.

염다연은 오는 28일 코리아유스발레스타즈 정기공연(도암홀), 3월 안중근 의사의 유언을 모티브로 만들어진 창작 발레 ‘안중근, 천국에서의 춤’(예술의전당)에 출연한다.