[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사(이하 공사) 보문골프클럽이 설 연휴 기간 전통문화와 골프를 결합한 특별 이벤트로 이용객들의 큰 호응을 얻었다.

18일 공사에 따르면 공사는 이날과 지난 16일 한복을 착용하고 입장하는 고객에게 그린피 할인 혜택을 제공하고 한과와 떡 등 전통 음식을 무료로 대접하는 행사를 진행했다.

명절 분위기를 살린 이번 이벤트는 골프장을 찾은 내장객들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

보문골프클럽은 설 연휴 이벤트를 기점으로 고객 체감 혜택을 높이기 위한 다양한 참여형 마케팅을 펼친다.

먼저 2월 한 달간 ‘PAR3 숏홀 니어핀 이벤트’를 운영한다.

지정 홀 반경 1미터 이내에 티샷을 안착시킨 플레이어에게 평일 그린피 50% 할인권 4매를 증정하며 이를 통해 라운드의 재미를 더하고 재방문을 유도할 계획이다.

오는 3월부터는 상시로 고객 특성에 맞춘 마케팅도 본격 추진한다.

주요 내용으로는 △10회 라운딩 시 1회 무료 라운딩을 제공하는 ‘마일리지 제도’ △생일 고객을 위한 ‘서프라이즈 골프카 이벤트’ △보문단지 숙박객 대상 ‘그린피 할인 골프패키지’ 등이 있다.

특히 숙박 연계 할인을 통해 당일 위주의 이용 패턴을 체류형 관광으로 확대함으로써 보문관광단지 내 소비 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

모든 이벤트 혜택은 사전 예약을 통해 누릴 수 있으며 자세한 사항은 보문골프클럽 홈페이지에서 확인 가능하다.

김남일 공사 사장은 “보문골프클럽이 지역 관광과 상생하는 공공 골프장으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.