[헤럴드경제=함영훈 기자] 삼척 동막리 옆 마읍천에 수변공원이 멋지게 들어서 주민의 휴식공간, 관광객의 새 여행명소가 되고 있다.

마읍천은 근덕면 마읍리에서 제대로 된 개천 모습을 갖춘 이후 동막리, 파6홀로 유명한 삼척 파인밸리 골프장을 거쳐 방탄소년단(BTS) ‘버터’ 앨범 재킷을 촬영한 맹방해수욕장을 통해 동해로 빠져나간다.

근덕면 교가리와 덕산리 일원에 총 연장 2.6㎞ 규모로 조성되었으며, 목재 데크로드 875m, 재동유원지(5100㎡), 재동수변공원(1만2900㎡), 전망테라스 10개소, 둘레길 3080m 등이 포함됐다.

또한 보도교도 새롭게 설치되어 주민과 관광객의 접근성을 크게 높였다.

이번 조성사업으로 마읍천 일대는 수변 경관과 어우러진 휴식·체험 공간으로 탈바꿈했으며, 주민들의 생활환경 개선은 물론 재동유원지 인근 관광객 유치에도 기여할 것으로 기대된다.

삼척시 관계자는 “자연환경과 조화를 이루는 친환경적 공간을 지속적으로 확충하고, 지역민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 도시 환경을 만들어 가겠다”라고 말했다.