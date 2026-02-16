[헤럴드경제=유동현 기자] 벤처기업 생태계에서도 여성의 존재감이 높아지면서 창업과 고용 구조 전반에 ‘여풍’이 확산하고 있는 것으로 나타났다.

16일 벤처기업정밀실태조사에 따르면 창업주의 성별 비율은 2014년 기준 남성 94.7%, 여성 5.3%에서 2024년 남성 90.3%, 여성 9.7%로 변화했다.

여성 창업자 비중이 10년 새 두 배 수준으로 높아진 것이다.

근로자 구성에서도 여성 비중 확대 흐름이 확인됐다.

전체 근로자 중 남성은 2014년 52만5484명에서 2024년 57만9899명으로 10.4% 증가했으며, 여성은 같은 기간 19만1541명에서 24만8478명으로 29.7% 늘었다.

이에 따라 전체 근로자 중 여성 비율은 10년 새 26.7%에서 30.0%로 상승했다.

정규직 근로자에서도 여성의 증가 폭이 남성보다 컸다. 남성 정규직은 2014년 51만208명에서 2024년 55만5025명으로 8.8% 증가한 반면, 여성 정규직은 같은 기간 18만417명에서 23만4542명으로 30.0% 늘었다.

반면 비정규직 근로자는 남성이 더 크게 늘었다. 남성 비정규직은 10년 새 62.8% 늘었지만, 여성은 25.3% 증가하는 데 그쳤다.

이에 따라 비정규직에서 여성 비중은 2014년 42.1%에서 2024년 35.9%로 낮아졌다.

벤처기업에서 여성 근로자 비중이 높아진 것은 산업 구조 변화와 맞물린 흐름으로 해석된다.

정부의 디지털 전환과 스타트업 육성 정책으로 서비스·플랫폼 분야 창업과 고용이 확대된 점도 이러한 변화의 배경으로 거론된다.