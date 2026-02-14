영국 오피셜 클래식 차트 1위 개편한 새 차트의 초대 정상 구체제, 신체제 최초 동시 석권

[헤럴드경제=고승희 기자] 피아니스트 임윤찬(21)이 클래식 본고장 영국에서 ‘최초’의 기록을 썼다. 새롭게 개편된 영국 오피셜 클래식 차트에서 ‘초대’ 왕좌에 오른 것이다. 이로써 임윤찬은 영국 오피셜 클래식 차트의 구(舊)체제와 신(新)체제에서 정상에 오른 유일한 연주자가 됐다.

13일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 지난 6일 데카 클래식을 통해 발매한 임윤찬의 ‘바흐: 골드베르크 변주곡 - 카네기 홀 실황’이 클래식 차트 정상에 올랐다.

이번 1위는 순위 이상의 의미를 갖는다. 영국 오피셜 차트가 BBC 라디오 3과 손잡고 대대적으로 개편한 차트이기 때문이다.

오피셜 차트 측은 “새로운 이 차트는 영국 클래식 음악 산업계와 긴밀한 협력으로 개발됐다”며 “오직 ‘발굴’에만 초점을 맞춰 12개월 이내에 발매된 가장 따끈따끈한 신보 중 영국 전역에서 큰 반향을 일으키고 있는 앨범만을 대상으로 한다.

기존 차트가 발매된 지 수십 년 된 명반들에 점유당했다면, 새 차트는 발매 1년 이내의 신보를 대상으로 음반 판매량에 스트리밍 수치를 적극 반영해 집계한다.

임윤찬은 ‘최신의 차트’이자 젊은 세대의 클래식 소비 방식을 대대적으로 수용한 현대화된 시스템에서 ‘역사상 첫 번째 1위’ 타이틀을 안게 됐다. 그는 앞서 2024년 5월 발매한 데뷔 앨범인 ‘쇼팽: 에튀드(Chopin: Études)’로 개편 전 차트였던 ‘오피셜 스페셜리스트 클래식 앨범 차트(Official Specialist Classical Album Chart)’에서 1위를 차지했다.

마틴 탈봇 오피셜 차트 컴퍼니(OCC) 대표는 “오피셜 클래식 차트가 시작된 첫날부터 오늘날 떠오르는 클래식 스타들과 가장 최신 앨범을 조명하는 이 차트의 능력을 목격하고 있다”며 “21세의 재능 있는 피아니스트 임윤찬에게 축하를 보낸다. 임윤찬은 이 역사적 기록의 가치 있는 첫 승자”라고 축하를 건넸다.

임윤찬의 ‘골드베르크 변주곡’ 음반은 영국 현지에서도 바흐 음반의 ‘경이로운 확장’이라며 엄청난 찬사를 받았다.

더 타임즈(The Times)는 별점 다섯 개를 주며 “임윤찬은 바흐의 주제를 겸손하고 따뜻하게 다루면서도, 30개의 변주곡 하나하나에 각기 다른 색채와 감정의 음영을 불어넣었다”며 “위대한 ‘골드베르크’ 연주라면 전해야 할 경이로움을 확장한 연주”라고 했다. 가디언(The Guardian)은 별점 네 개를 주며, “21세의 피아니스트가 바흐의 복잡한 실타래를 놀라울 정도로 명료하게 풀어냈다”며 “특히 25번 변주(검은 진주)에서 보여준 깊은 통찰력은 그가 왜 이 시대의 현상(Phenomenon)인지를 보여준다”고 했다.

이 음반을 세상에 내놓으며 임윤찬은 헤럴드경제와의 서면 인터뷰에서 “여덟 살 때 글렌 굴드의 바흐 녹음 전집을 발견하면서 바흐의 ‘골드베르크 변주곡’을 처음 들었다”며 “처음 들었을 때 그 장엄함과 아름다움에 놀랐고, 그 이후로 늘 이 곡을 마음속 깊이 간직해 왔다. 카네기 홀 실황으로 이 곡을 앨범으로 내는 것이 저의 꿈이었다”고 말했다.

소년의 꿈은 현실이 돼 영국을 점령했다. 그라모폰(Gramophone) “전설적인 글렌 굴드의 그림자를 지우고 자신만의 바흐 세계를 카네기 홀에 구축했다”고 극찬했다.

임윤찬은 2022년 18세의 나이로 미국 밴 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 차지하며 전 세계에서 사랑받는 피아니스트로 자리하게 됐다.

데카 레코즈의 로라 몽크스 회장은 그를 “한 세대에 한 번 나올까 말까 하는 재능(Once in a lifetime talent)”이라며 “독창적 관점으로 음악 작품을 해석하는 임윤찬의 능력은 그를 거장의 반열로 올려놓았다. 우리는 그와 함께 일하게 된 것을 매우 영광으로 생각한다. 이 음반은 현대 클래식 음악사의 중요한 사료가 될 것”이라고 확신했다.