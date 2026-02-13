충남 논산에 146억원 투입 14.1㏊ 조성…청년농 23명·앵커기업 1곳 입주

[헤럴드경제= 이권형기자] 대한민국 스마트농업을 선도 중인 충남도가 ‘딸기 메카’ 논산에 대규모 수출 전문 딸기 스마트팜 단지를 만든다.

도는 13일 논산시 부적면 마구평리 일원에서 전형식 정무부지사와 청년농업인 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘논산 딸기산업 스마트팜 복합단지(이하 논산 딸기 복합단지)’ 착공식을 개최했다.

논산 딸기 복합단지는 2028년까지 145억 5500만원을 투입, 14.1㏊(4만 3000평) 규모로 조성한다.

논산 딸기 복합단지는 논산시가 국유지 땅을 매입해 용배수, 전기, 도로, 오폐수 처리 등 기반 시설을 설치한 뒤 부지를 제공하고, 청년농 등이 보조·융자금과 자부담으로 온실을 설치한다.

1단계 충남형 스마트팜 복합단지 7.4㏊는 15개 구획으로 나눠 올 상반기 완공을 목표로 조성 추진 중이다.

도와 논산시는 15개 구획 가운데 12개 구획 12명의 입주 청년농 선발을 마쳤으며, 다음 달 중 나머지 3명을 선발할 계획이다.

각 구획당 면적은 3300∼4950㎡ 규모로, 청년농에게 안정적인 스마트팜 경영 기회와 함께 자립 기반을 제공한다.

2단계 스마트 원예단지는 6.7㏊ 규모로, 내년 상반기 완공을 목표로 하고 있다.

도는 이 단지를 9개 구획으로 나눠 청년농 8명과 앵커기업 1곳을 입주시킬 계획으로, 대상자 및 기업은 올 하반기에 선정한다.

도는 특히 논산 딸기 복합단지를 수출 전문 기지로 육성, ‘K-베리’의 우수성을 세계에 전하며 해외 판로를 넓혀 나아갈 방침이다.

이날 착공식은 감사패 수여, 퍼포먼스, 현장 시찰 등의 순으로 진행했다.

이 자리에서 전형식 정무부지사는 “충남은 스마트팜을 통해 농업·농촌의 구조와 시스템을 바꿔 나아가고 있다”고 말했다.

이어 “논산 딸기는 비옥한 토양과 풍부한 일조량뿐만 아니라 시설원예를 통한 선진 재배 기술이 있었기 때문에 성공할 수 있었다”며 “시설원예에서 한 단계 더 발전한 것이 스마트팜이고, 충남은 스마트팜이 우리 농업·농촌이 나아가야 할 길이라고 믿고 있다”고 밝혔다.

전 부지사는 또 “그간의 스마트팜 육성 및 청년농 유입 정책을 소개하며, 앞으로도 스마트팜 확산을 위해 더욱 노력하겠다”고 강조했다.