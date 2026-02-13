[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]이진숙 전 방송통신위원회(이하 방통위) 위원장이 12일 대구 국채 보상기념공원에서 대구시장 출마를 공식 선언했다.

이 전 위원장은 이날 오후 대구 국채보상기념공원에서 기자회견을 열고 “국채보상운동 발원지이자 산업화 정신 뿌리인 대구의 위풍당당한 부활을 선언한다”며 “대한민국을 일으켜 세운 박정희 전 대통령의 결단과 추진력으로 대구의 새로운 도약을 이끌겠다”고 강조했다.

이어 “대구는 지난 30년간 1인당 지역내총생산(GRDP) 최하위를 벗어나지 못하고 있다”며 “자존심은 높지만 경제는 위축된 현실을 더 이상 방치할 수 없다”고 지적했다.

이날 이진숙 전 방통위원장은 대구 부활을 위한 전략으로 ‘에너지 기반 미래산업 대전환’, ‘방위산업 중심도시 도약’, ‘교육 혁명과 청년 유입 도시 실현’등을 제시했다.

이 전 위원장은 이후 국민의힘 대구시당에서 대구·경북 행정 통합과 관련해 “시너지를 낼 수 있다는 차원에서 통합에 원칙적으로 찬성한다”며 “대구·경북 국회의원들과 논의해 성공적인 통합이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

현역 국회의원들이 대거 대구시장에 출마함에 따라 치러질 수 있는 국회의원 재·보궐 선거와 관련해서는 “재·보궐을 염두에 뒀다면 시장에 출마하지 않았을 것”이라며 “둘 다 나랏일을 하는 것인데 저는 시장으로서 준비가 잘 돼 있다고 생각한다”고 했다.

한편 오는 6월 대구시장 선거는 주호영·윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원 등 현역 국회의원 5명을 비롯해 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등 다수가 출마함에 따라 국민의힘 당내 경선이 치열해질 전망이다.

더불어민주당에서는 홍의락 전 의원이 최근 출마 의사를 접은 가운데 김부겸 전 국무총리가 물망에 오르고 있고 구윤철 경제부총리, 강민구 전 최고위원도 후보군으로 꼽힌다.