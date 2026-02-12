12일 서부노인복지관·다누림센터 등 방문

[헤럴드경제(김해)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사가 설을 앞두고 김해 민생 현장을 찾아 생활 안정 대책을 점검했다. 박 지사는 노인 돌봄 공백 방지와 청년 지원 정책의 실효성을 강조하며 현장 중심 행정을 주문했다.

박 지사는 12일 오전 김해시 서부노인종합복지관을 방문해 연휴 기간 복지 서비스 운영 계획을 확인했다. 취약계층 돌봄 사각지대 예방을 위해 마련된 이번 점검에서 박 지사는 비상 운영 계획을 보고받고 배식 현장 위생 등을 살폈다. 이어 어르신들과 대화하며 불편 사항을 청취하고 종사자들을 격려했다.

이어 오후에는 장유 다누림센터에서 지역 청년들과 간담회를 열어 정책 체감도를 파악했다. 박 지사는 청년 지원 사업의 행정 편의주의적 사고를 경계하며 “공급자 위주의 경직된 기준 대신 소득 제한이나 까다로운 증빙 절차를 현실에 맞게 개선해야 한다”고 지적했다. 특히 초기 창업자와 프리랜서를 위해 공공 사업의 문턱을 획기적으로 낮출 것을 지시했다.

간담회에서는 ▷AI 크리에이터 양성 ▷중소기업 종사자 복지 확대 ▷경남형 청년마을 조성 등 정주 여건 개선 방안이 논의됐다.

박완수 지사는 “현장에서 수렴한 도민 의견을 바탕으로 행정 내실을 기하겠다”며 “모든 도민이 따뜻하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.