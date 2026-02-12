- 설·새 학기 맞이 렌터카·카셰어링·관광택시 등 할인…커피 쿠폰 증정도

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 설 명절과 새 학기를 맞아 오는 13일부터 3월 31일까지 ‘코레일 MaaS(Mobility as a Service)’ 고객을 대상으로 최대 75% 할인과 경품 이벤트를 진행한다.

‘코레일 MaaS’는 모바일 앱 ‘코레일톡’을 기반으로 승차권 예매뿐만 아니라 렌터카, 카셰어링, 커피&빵 등 교통과 여행 서비스를 함께 제공하는 통합 모빌리티 서비스다.

먼저, 코레일톡에서 ‘롯데렌터카’와 ‘SK렌터카’를 이용하면 대여료를 최대 75%까지 즉시 할인해 준다. 역 인근의 공유 차량을 빌릴 수 있는 카셰어링(‘롯데렌터카 G car’)도 모든 이용객에 최대 60% 할인과 커피 쿠폰을 제공한다.

특히, 추첨을 통해 카셰어링 이용객 13명에게는 ▷G포인트 3만 포인트(10명) ▷카셰어링 24시간 무료 이용권(3명)을 증정한다.

영주, 평창, 홍성 등 23개 지역을 알뜰하게 여행할 수 있는 ‘관광택시’도 할인한다. 지자체에서 요금을 최대 60% 할인하고, 제휴 업체 ‘로이쿠’는 커피 쿠폰(2매)을 증정한다. 열차에서 식음료를 주문하는 ‘커피&빵’ 서비스로 1만원 이상 구매하면 최대 20% 할인을 받을 수 있다.

특히, 이제부터는 코레일톡에서 SRT 정차역인 수서, 동탄, 평택지제역의 렌터카, 카셰어링, 레저이용권 등 제휴서비스도 저렴하게 이용할 수 있게 돼 고객 편의가 향상될 것이란 기대다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “설 명절과 새 학기를 맞아 코레일톡에서 풍성한 할인 이벤트를 준비했으니 많은 이용 부탁드린다”고 밝혔다.