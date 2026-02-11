전국 대리점 130명 참석…중장기 비전·사업 전략 공유 AI 트랙터·운반로봇·정밀농업 등 미래사업 확대 선언 대리점 상생 지원 강화…현장 중심 경쟁력 제고 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대동이 전국 대리점과 함께 미래농업 전환 전략을 공유하고 AI·로보틱스 기반 신사업 확대에 나섰다.

대동은 ‘데이터로 심고, 혁신으로 거두다’를 주제로 ‘2026 딜러 컨벤션’을 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 지난 9일부터 10일까지 청주 엔포드 호텔에서 전국 대리점 대표 130여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 2025년 성과를 공유하고 AI·로보틱스 기업으로의 전환을 위한 중장기 비전을 발표하는 자리로 마련됐다. 특히 확대된 세션을 통해 미래농업 시대에 필요한 신규 사업 분야와 전략을 심층적으로 논의했다.

대동은 지속 성장을 위한 핵심 과제로 AI 트랙터, 운반로봇, 정밀농업 솔루션, 드론 등 미래농업 상품 확대를 제시했다. 이를 통해 신규 매출을 창출하고 대리점 수익성을 높이겠다는 계획이다.

이와 함께 신규 비즈니스 추진 방향, 부품·서비스 혁신 전략, 농업 플랫폼 기반 미래사업 구상, AI 로봇 기술 비전 등을 공유했다. 비전 AI 기반 트랙터를 활용한 무인 농업과 데이터 농업 확장 가능성 등 6개 전문 세션을 통해 현장 적용 방안도 제시했다.

대리점과의 상생 협력 강화 방안도 공개됐다. 지역별 영업 전략 고도화, 시장 중심 제품 기획·개발, 서비스 품질 개선, 부품 공급 효율화 등 대리점 운영 지원 체계를 강화할 계획이다. 교육·마케팅·기술 지원 확대와 소통 강화로 변화하는 시장 대응력도 높이기로 했다.

이광욱 대동 국내사업부문장은 “대동의 미래농업 비즈니스 전략을 대리점과 공유하고 동반 성장 기반을 다진 의미 있는 자리였다”며 “AI·로보틱스 기반 미래사업을 통해 고객 가치와 대리점 경쟁력을 동시에 높이고 국내 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편 행사에서는 지난해 실적을 바탕으로 우수 대리점 시상도 진행됐다. 전국·특별·영업·서비스 등 4개 부문에서 총 18개 대리점이 수상했으며, 전국 부문 대상은 당진 대리점이 차지했다. 부품 실적 최우수상은 전남부품총판, 최대 판매상은 여주 대리점, 서비스 우수상은 평택 대리점이 각각 수상했다.