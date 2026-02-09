[헤럴드경제=김광우 기자] “이건 도저히 못 먹겠다”

최근 한 요리 유튜버가 생물 오징어를 손질하다 발견된 쓰레기. 그것도 누군가 피우고 버린 ‘담배꽁초’가 발견되며 화제가 되고 있다.

실제 오징어가 담배꽁초를 삼킨 것인지, 그 사실 여부에 대해서는 각종 의견이 뒤따른다.

하지만 이처럼 해산물의 뱃속에서 쓰레기가 발견되는 일. 그리 드문 사례가 아니다. 이미 바다가 쓰레기로 뒤덮여 가고 있기 때문.

그중에서도 바다와 해양생물을 더럽히는 주범은 담배꽁초를 포함한 플라스틱 쓰레기. 자연 분해되지 않는 특성 때문이다.

심지어 플라스틱은 눈에 보이지 않는 미세플라스틱으로 쪼개져, 해산물의 몸에 유입된다. 이에 제거되지 않고 그대로 우리 밥상까지 올라오는 경우도 다수다.

지난 1일 요리 유튜버 ‘모두한끼’는 ‘저는 이제 오징어 못 먹을 것 같습니다’ 제목의 영상을 통해, 생물오징어 손질 중 담배꽁초를 발견했다고 밝혔다. 해당 유튜버는 영상에서 “오징어가 뭘 먹었는지 모르지 않냐”며 “이제 생물 오징어를 못 먹겠다”고 토로했다.

해당 영상은 각종 온라인 커뮤니티 등에서 재공유되며, 화제를 모았다. 누리꾼들은 “우리가 버린 쓰레기, 우리에게 돌아온다”, “해산물에서 생각보다 이상한 게 많이 나온다”, “영상을 보니까 이제 오징어를 못 먹겠다”는 등 반응을 보였다.

실제 오징어가 담배꽁초를 삼킨 것인지에 대해서는 갑론을박이 일고 있다. 오징어의 섭식 구조상, 어판장 등 유통 과정에서 담배꽁초 쓰레기가 혼입될 가능성이 크다는 주장도 나온다.

하지만 해산물 내장에서 쓰레기가 발견되는 사례는 그리 드물지 않다. 특히 담배꽁초 등 플라스틱 쓰레기의 경우 우리가 섭취하는 해산물에서도 흔하게 발견되고 있다. 형체가 온전하지 않을 뿐, 쓰레기의 흔적이 없는 경우가 소수라는 연구 결과도 있다.

지난해 미국 오리건주립대학교와 포틀랜드주립대학교 연구팀은 ‘바다에서 우리의 식탁까지’ 연구 보고서를 통해 미국 오리건주 해안 지역에서 잡힌 해산물 182개체 중 약 180개체에서 미세 플라스틱 등 인위적 물질이 검출됐다고 밝혔다. 검출률은 무려 99% 수준.

해당 연구는 상업적으로 주로 소비되는 해산물을 위주로 진행됐다. 표본 상당수가 실제 우리의 식탁으로 올라오는 해산물이라는 얘기다. 미세 플라스틱은 크기가 1㎚(나노미터)에서 500㎛(마이크로미터)에 이르는 초미세 플라스틱 입자로, 플라스틱 쓰레기 등이 분해되며 만들어진다.

해산물에서 플라스틱이 검출되는 이유는 플라스틱 폐기물 상당수가 바다로 흘러 들어가고 있기 때문. OECD가 발표한 ‘글로벌 플라스틱 전망’ 보고서에 따르면 전 세계 플라스틱 폐기물의 약 0.5%는 바다로 흘러 들어가고 있다. 그 무게만 매년 170만톤에 달한다.

이는 육상·해양 두 곳에서 버려진 쓰레기가 다 포함된다. 대부분의 원인은 제대로 처리되지 않은 육상 쓰레기. 물 위에 머물던 쓰레기는 비·바람에 의해 하천으로, 그리고 바다로 흘러 들어가 해양쓰레기가 된다. 물 위에서 어업활동으로 버려지는 폐어망과 해양 투기 쓰레기도 적지 않다.

문제는 각종 해양생물이 크고 작은 쓰레기를 섭취하고 있다는 것. 상황이 눈에 보이는 경우도 있다. 예컨대 고래는 바닷물을 한꺼번에 들이마신 뒤, 크릴새우 등 작은 물고기를 걸러 먹는다. 그 과정에서 플라스틱 쓰레기가 고래의 몸속으로 빨려 들어간다. 이에 해안가에 좌초한 고래 배 속에서 쓰레기가 발견되는 사례가 나타난다.

실제 지난 2023년 하와이 해변에서 발견된 54 무게의 향유고래 사체에서, 플라스틱 쓰레기와 그물 등이 가득해 논란이 된 바 있다. 직전 해에도 캐나다에서 발견된 향유고래의 배 속에서 약 150kg 무게의 해양 쓰레기가 쏟아져 나온 사례가 있었다.

가장 큰 문제는 사람들이 플라스틱 성분이 쌓인 해산물을 섭취하고 있다는 것. 우리가 버린 쓰레기가 다시 돌아오는 셈이다. 해산물에 들어 있는 미세 플라스틱은 인간의 신체에서도 배출되지 않고 쌓인다. 이는 비단 연구가 진행된 일부 지역에 한정된 문제가 아니다.

특히 바다의 경우, 국가 간 책임과 의무를 나누기가 힘든 구역이다. 쓰레기 관리 등 보전의 주체도 정리되지 않는 탓에, 좀처럼 개선 노력이 나타나지 않았다. 사정이 이렇다 보니, 전 세계 국가들이 협력해 쓰레기 문제 등 해양 보호에 적극 나서야 한다는 주장도 이어지고 있다.

올해 발효된 ‘공해 해양생물다양성 협정’(BBNJ 협정)의 역할에 대한 관심이 커지고 있다. BBNJ 협정은 별도의 관리 규범이 없는 공해의 해양생태계 훼손이 이어진 데 따라, 이를 보전하기 위해 국가 간 체결한 협정이다.

우리나라는 2023년 10월 협정문에 서명한 후 2025년 3월에 동아시아 국가 중 최초이자 전 세계 21번째로 비준했다. 다만 협정의 세부적인 이행 규정과 방안은 아직 확정되지 않았다. 앞으로 개최될 당사자총회 등에서 지속해서 논의될 예정이다.