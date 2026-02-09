부산시, ‘2026 부니콘 육성·지원 사업’ 참여기업 모집 ‘예비-초기-도약-부산형 유니콘’ 전 주기 창업지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 성장 중심 창업 지원 프로젝로 ‘글로벌 창업 도시’ 도약에 나선다.

부산시와 부산기술창업투자원(원장 서종군)은 지역 내 우수 기술 창업기업을 발굴하고 부산형 유니콘 기업인 ‘부니콘(Bunicorn)’으로 육성하기 위해 ‘2026 부니콘 육성·지원 사업’ 참여 기업을 통합 모집한다고 9일 밝혔다.

부니콘은 부산(Busan)과 유니콘(Unicorn)의 합성어로, 부산시가 새롭게 도입한 부산형 유니콘 후보군 브랜드다. 성장 가능성이 검증된 고성장 기술창업기업을 선별해 유니콘 기업으로 클 수 있도록 전략적으로 뒷받침하겠다는 것이다.

예비 창업자부터 7년 이내 창업기업까지 성장 단계별 맞춤형으로 지원하는 이번 사업은 부니콘 씨드 육성사업 등 6개 사업, 200개 사(팀) 규모에 사업화 자금 최대 1억원 및 스케일업 프로그램도 제공한다.

시는 올해 창업지원 정책의 최우선 가치를 ‘창업기업 성장’에 두고 부산기술창투원을 중심으로 창업지원 체계를 일원화하기로 했다. 예비(SEED)-초기(BUILD)-도약(BOOST)-부산형 유니콘(BUNICORN)으로 이어지는 단계별 지원 체계를 통해 창업 기업의 발굴부터 성장, 스케일 업(확장)까지 전 주기를 아우르는 부산형 성장 중심 창업지원 모델을 구축해 나갈 계획이다.

환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 선도할 벤처·창업기업을 모집하며, 대학(원)생들의 창업을 돕고 선순환 창업생태계를 구축하기 위해 부산대학교 라이즈(RISE) 사업단과 부·울·경 대학(원) 재(휴)학생 대상으로 창업팀도 선발한다. 선발된 기업에는 자금 지원을 넘어 투자 역량 강화 프로그램, 네트워크 연계 등 실질적이고 다각적인 혜택을 제공할 예정이다. 특히 고성장이 기대되는 기업을 집중 육성해 부산을 대표하는 ‘부니콘’으로 성장시킴으로써 지역 경제에 활력을 불어넣겠다는 복안이다.

참여를 희망하는 예비 창업자와 기업은 이달 27일까지 부산창업포털(https://busanstartup.kr)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

박형준 시장은 “2026년 부니콘 육성·지원사업은 창업기업의 성장과 성과 창출에 집중하는 전환점이 될 것”이라며 “부산에서 창업기업이 성장하고 투자 받아 도약할 수 있도록 현장 중심의 창업지원 정책을 지속 추진하겠다”고 약속했다.