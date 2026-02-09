서울시시각장애인聯·오에이오와 디지털플랫폼 ‘아워심볼’ 도입키로

주한독일상공회의소(KGCCI)는 서울특별시시각장애인연합회, 오에이오(OAO)와 함께 스포츠와 기술을 결합한 사회공헌 협력 및 ‘시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤’을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 발표했다.

지난 3일 주한독일상의 사옥에서 진행된 협약식에는 마리 안토니아 폰 쉔부르크 대표, 조형석 서울특별시시각장애인연합회 회장, 이상욱 오에이오 대표 등이 참석했다.

이번 협약으로 주한독일상의가 서울특별시시각장애인연합회와 오는 6월 공동 주최하는 ‘제12회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤’에 오에이오가 개발한 스포츠 이벤트 통합 플랫폼 ‘아워심볼(OURSYMBOL)’이 도입된다.

아워심볼은 안면 인식과 번호표 인식 기술을 활용해 참가자들이 행사 중 촬영된 본인의 사진을 현장에서 즉시 확인하고 공유할 수 있도록 한다.

3개 기관은 아워심볼 플랫폼을 활용한 디지털 행사 접수, 결과 안내, 데이터 분석까지 이어지는 운영 전반에서 긴밀하게 협력할 계획이다. 이를 통해 시각장애인과 비장애인 참가자 모두가 편리하게 행사에 참여할 수 있도록 운영 효율성을 대폭 개선해 나갈 예정이다.

마리 안토니아 폰 쉔부르크 KGCCI 대표는 “이번 협약은 비즈니스와 기술을 사람 중심으로 활용한 의미 있는 협력 사례”라며, “오에이오와의 협업을 통해 모든 참가자가 보다 쉽고 편리하게 행사에 참여할 수 있는 환경을 마련했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 주한독일기업을 대표해 회원사 및 파트너들과 함께 비즈니스를 넘어 사회에 실질적인 가치를 더하는 CSR 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.