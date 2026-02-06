[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 6일부터 오는 22일까지 ‘2026년 청년 커뮤니티 활동 지원 사업’ 참여팀을 모집한다.

‘청년 커뮤니티 활동 지원 사업’은 다양한 청년 활동 기반을 조성하고 청년의 사회참여를 활성화하기 위해 청년의 공통 관심사를 바탕으로, 자발적으로 활동하는 청년 커뮤니티를 지원하는 사업이다. 올해는 지난해 보다 지원 규모를 확대해 총 60팀을 선정한다.

시는 ▷지역 활성화를 위해 활동을 하는 ‘공동체형’ 10팀과 ▷사회문제를 발굴하고 해결을 위해 활동하는 ‘사회문제해결형’ 10팀 ▷재능기부를 목적으로 활동하는 ‘재능기부형’ 20팀 ▷자기개발, 부산특화 활동 등 공통 관심사로 자율적인 활동을 하는 ‘자율형’ 20팀을 선정한다.

총사업비는 2억5000만원으로, ▷‘공동체형’은 5백만원 ▷‘사회문제해결형’은 3백만원 ▷‘재능기부형’은 2백만원 ▷‘자율형’은 1백만원의 활동비를 팀별로 지원한다. 특히, 청년들의 의견을 반영해 커뮤니티 활동 사업의 전반적인 내실화를 추진하며, 새롭게 기획한 ‘청년 네트워킹 프로그램’으로 청년들의 사회적 네트워킹 활성화를 추진한다.

커뮤니티 활동기간을 4월부터 11월 초까지로, 재능기부형의 경우 활동비 지원 금액을 기존 150만원에서 200만원으로 증액해 지원한다. 18세 이상 39세 이하의 부산 청년 최소 5인 이상으로 구성된 커뮤니티라면 누구나 신청할 수 있다. 오는 3월 중 최종 심사를 거쳐 참여팀으로 선정한다.

부산청년플랫폼(young.busan.go.kr)을 통해 온라인으로 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 부산청년플랫폼 또는 부산경제진흥원 공고문을 참고하면 된다.